Classifica marcatori Inter in amichevole: Sensi avanza più new entry

Classifica marcatori Inter aggiornata dopo la quinta amichevole estiva della squadra di Inzaghi, nonché la penultima (?) in calendario. Non cambia la vetta ma Sensi avanza incredibilmente a ridosso della stessa. Scopriamo insieme l’attuale classifica marcatori estiva in maglia Inter

CLASSIFICA MARCATORI INTER – Il rocambolesco 3-4 di Salisburgo-Inter chiude l’estate internazionale nerazzurra. La quinta amichevole dell’Inter di Simone Inzaghi è utile più per aumentare il bottino di gol che per altro. Purtroppo non solo gol fatti ma anche quelli subiti, che salgono a cinque. Praticamente il neo acquisto Yann Sommer in una partita subisce più reti dei suoi predecessori (Filip Stankovic e non solo, ndr) nelle quattro uscite precedenti. Adesso la media è di un gol preso a partita. Quelli fatti, invece, diventano diciotto, dei quali solo diciassette firmati da un calciatore dell’Inter per via dell’autogol di Strahinja Pavlovic (Salisburgo). Quindi, almeno tre reti a gara ma non quattro. Entra in classifica anche Stefan de Vrij, che è l’undicesimo marcatore nerazzurro dell’estate. Ma qual è la classifica marcatori in casa Inter al momento? Pur senza giocare in Austria per un affaticamento, il capitano Lautaro Martinez resta ancora in vetta grazie al poker alla Pergolettese. Alle sue spalle avanza l’esubero Stefano Sensi, che raggiunge Sebastiano Esposito come primo marcatore dell’Inter senza rigori. Piccola soddisfazione anche per Joaquin Correa, che si stacca dal gruppo dei marcatori con una sola rete all’attivo. In attesa di una o più punte dal calciomercato, resta ancora a secco Marcus Thuram, unica novità dell’attacco di Inzaghi finora. La prossima amichevole è in programma domenica 13 agosto contro l’Egnatia a Ferrara ma potrebbe non essere l’ultima prima del debutto stagionale in Serie A (previsto il 19 agosto, ndr). Ci sarà una novità in attacco? Di seguito l’attuale classifica marcatori estiva dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol segnati su rigore).

Classifica marcatori Inter – Amichevoli 2023

4 GOL – Lautaro Martinez (2).

3 GOL – Sebastiano Esposito e Stefano Sensi.

2 GOL – Joaquin Correa.

UN GOL – Giovanni Fabbian, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan, Davide Frattesi e Stefan de Vrij + aut. Strahinja Pavlovic (Salisburgo).

