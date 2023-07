Classifica marcatori Inter in amichevole: Frattesi entra in graduatoria

Classifica marcatori Inter aggiornata dopo la terza amichevole estiva della squadra di Inzaghi, la prima di due in Giappone. Il neo acquisto Frattesi mette la sua prima firma su un tabellino da calciatore interista. Scopriamo insieme l’attuale classifica marcatori estiva in maglia Inter

CLASSIFICA MARCATORI INTER – L’1-1 in rimonta di Al-Nassr – Inter non stravolge le statistiche nerazzurre in questa estate. La terza amichevole dell’Inter di Simone Inzaghi non porta in dote né una goleada né tantomeno una vittoria. Chiaro, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo con gli ex Alex Telles e soprattutto Marcelo Brozovic non è più una squadretta. E la nuova Inter di Inzaghi è ancora un cantiere aperto. Il calciomercato stenta a decollare e le lacune in rosa non passano inosservate. Nonostante ciò, finora si sono già visti 14 gol con dieci firme diverse. Ma qual è la classifica marcatori in casa Inter al momento? In vetta resta saldo il capitano Lautaro Martinez, anche se rimasto a secco a Osaka. Entra in graduatoria in neo acquisto Davide Frattesi, autore della sua prima rete interista. La prossima amichevole a Tokyo contro il Paris Saint-Germain di Neymar Jr, con gli ex Achraf Hakimi e in particolare Milan Skriniar in campo da avversari, sarà di ben altro livello. E i gol di Lautaro Martinez e compagni potrebbero iniziare a essere più “pesanti” a meno di tre settimane dall’esordio ufficiale in Serie A a San Siro. Di seguito l’attuale classifica marcatori estiva dell’Inter di Inzaghi aggiornata e completa (tra parentesi i gol segnati su rigore).

Classifica marcatori Inter – Amichevoli 2023

4 GOL – Lautaro Martinez (2).

2 GOL – Sebastiano Esposito.

UN GOL – Giovanni Fabbian, Stefano Sensi, Joaquin Correa, Alessandro Bastoni, Hakan Calhanoglu, Denzel Dumfries, Henrikh Mkhitaryan e Davide Frattesi.

Tutta la pre-season nerazzurra in diretta

NON SOLO CALCIOMERCATO – Segui tutta la pre-season dell’Inter di Inzaghi su Inter-News.it per restare sempre aggiornato sulle ultime novità. Non solo calciomercato no-stop ma anche tanti approfondimenti ed esclusive. Tutto rigorosamente in diretta, 24 ore su 24, 7 giorni su 7.