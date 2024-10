Classifica marcatori Inter All-Time: nuova posizione per Lautaro Martinez

Lautaro Martinez non ha iniziato la stagione nel migliore dei modi ma nell’ultimo mese si è rimesso in carreggiata e adesso è davvero pronto a scalare la classifica marcatori in maglia Inter. Vediamo di cosa si tratta in maniera più dettagliata e tutta la situazione aggiornata

MILANO – La prima parte di stagione dell’Inter di Simone Inzaghi deve fare i conti con un cambio di gerarchie. In attacco. Più precisamente in zona gol. Il capitano Lautaro Martinez, almeno momentaneamente, deve lasciare lo scettro di capocannoniere nerazzurro al compagno di reparto. Merito di Marcus Thuram più che demerito del numero 10 argentino. Il francese, già autore di 7 reti in maglia Inter, è entrato prepotentemente nella Top-100 della classifica marcatori All-Time della storia nerazzurra. Ed entro fine stagione punta alla Top-50. Ben altri numeri sono quelli di Lautaro Martinez, che fa già parte della Top-10 ed è pronto ad “aggredire” la Top-5 a suon di gol. I primi 4 della stagione sono solo un antipasto. Ma quanti gol ha segnato finora Lautaro Martinez in maglia Inter? Dettagliamo tutte le varie classifiche marcatori nerazzurre.

Quanti gol ha segnato Lautaro Martinez con la maglia dall’Inter?

CLASSIFICA – Un mese di agosto (0) da dimenticare. Smaltito l’infortunio di inizio stagione, Lautaro Martinez si sta riprendendo. A settembre (2) i primi gol stagionali. A ottobre (2) gli altri. E alla vigilia di Stella Rossa-Inter si apre il dibattito: meglio far rifiatare Lautaro Martinez in Champions League per averlo più riposato a San Siro contro la Juventus oppure no? Inzaghi valuta se rinunciare inizialmente al suo capitano argentino e/o al suo capocannoniere francese, nel frattempo Marko Arnautovic e Mehdi Taremi scaldano i motori. A Lautaro Martinez la prossima rete in Europa servirà per staccare l’ex compagno di reparto Romelu Lukaku e avvicinarsi ad Adriano nella classifica dei bomber internazionali dell’Inter. Obiettivo alla portata dell’attuale capitano interista nell’immediato. Il vero obiettivo di Lautaro Martinez, però, è quello di entrare entro fine stagione nella Top-5 All-Time dell’Inter. Di seguito tutti i dati aggiornati.

Classifica marcatori Inter All-Time in tutte le competizioni: ecco tutti i bomber nerazzurri

LAUTARO MARTINEZ – 133 GOL

Giuseppe– 284 gol (+151)Alessandro– 209 gol (+76)Roberto– 173 gol (+40)Sandro– 162 gol (+29)Luigi– 158 gol (+25)Benito– 143 gol (+10)IstvanMauro– 124 gol (-9)Christian– 123 gol (-10)

Classifica marcatori stranieri Inter in tutte le competizioni

1. Istvan NYERS e LAUTARO MARTINEZ – 133 GOL

3. Mauro ICARDI – 124 gol (-9)

Classifica marcatori Inter: Lautaro Martinez protagonista a suon di gol

8. LAUTARO MARTINEZ – 106 GOL

Giuseppe– 198 gol (+92)Benito– 138 gol (+32)Istvan– 133 gol (+27)Alessandro– 128 gol (+22)Sandro– 116 gol (+10)Roberto– 113 gol (+7)Mauro– 111 gol (+5)Christian103 gol (-3)Attilio– 76 gol (-30)

Classifica marcatori Inter ma solo in competizioni UEFA

1. Alessandro ALTOBELLI – 35 gol (+19)

2. ADRIANO – 18 gol (+2)

3. Sandro MAZZOLA, Romelu LUKAKU e LAUTARO MARTINEZ – 16 GOL