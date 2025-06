Chivu mette in evidenza due concetti per migliorare l’Inter

Chivu sta lavorando per plasmare la sua Inter. Per questo è importante anche sentire le sue parole. Prima e dopo la partita con gli Urawa Red Diamonds il tecnico ha posto l’accento su una questione in particolare.

LE PAROLE SONO IMPORTANTI – Chivu è sulla panchina dell’Inter da pochissimo tempo, e si trova già nel tritacarne delle partite ufficiali. Vista la sua freschezza nel mondo nerazzurro è meglio fare attenzione alle sue parole. In modo da capire che direzione vuole seguire. Prima e dopo la sfida con gli Urawa Red Diamonds il tecnico ha dato due indicazioni da sottolineare. Che possiamo considerare programmatiche.

Chivu e i cambiamenti dell’Inter: atteggiamento e cinismo

CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO – Nel prepartita Chivu ha parlato di evitare tocchi leziosi. Una tendenza dell’Inter vista e rivista negli ultimi anni, sopravvissuta a cambi di allenatori e giocatori. Spesso la squadra sembra voler cercare la giocata più bella, quella con il tocco in più, anche a scapito dell’efficacia generale. Un modo di fare che può sconfinare nella sterilità, nello sbattere sulla difesa avversaria. Su cui evidentemente Chivu ha già messo il mirino: meno leziosità, meno autocompiacimento, più concretezza e praticità.

BADARE AL SODO – Nel post partita ha poi rincarato la dose, dicendo di aver chiesto alla squadra più tiri e concretezza per ribaltare il risultato. Un’altra sfaccettatura del concetto precedente. O meglio, la sua immediata concretizzazione. In certi momenti della partita serve leggere la situazione. E di conseguenza adattarsi. Smettendo di incaponirsi sulla giocata, sul voler entrare in porta con la palla come si dice. Badando al sodo. Cercando le conclusioni in modo più continuo e diretto. Un secondo richiamo molto chiaro circa la filosofia generale che Chivu vuole instillare alla squadra.