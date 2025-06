Chivu mette il suo primo mattoncino da allenatore dell’Inter

Inter-River Plate porta il primo mattoncino della carriera di Chivu da allenatore nerazzurro. Un fatto che si spiega con due fattori specifici.

PARTITA SIGNIFICATIVA – Inter-River Plate non è stata una partita da sottovalutare. Non è solo il risultato a pesare, ma anche il modo in cui è arrivato. Un insieme di fattori che fa arrivare a un concetto: Chivu ha messo il suo primo vero mattoncino da allenatore dell’Inter.

OBIETTIVO SPORTIVO – Il primo fattore è il risultato. L’Inter ha vinto, e con la vittoria ha superato il girone del Mondiale per Club. Per Chivu questo è il primo vero risultato sulla panchina nerazzurra. Un primo traguardo, magari banale, ma pur sempre il primo. La sua Inter è riuscita a superare il primo ostacolo. Quello che la società chiedeva. Oltre a questo però c’è il modo.

RIPRESA MENTALE – Chivu infatti ha trovato all’Inter una squadra ferita. Lo hanno detto tutti, in tutti i modi. La rosa nerazzurra aveva un trauma da superare. E lo ha ancora, chiariamoci. Anche qui parliamo solo di primi passi. La vittoria sul River Plate però restituisce una squadra viva. Magari ancora ferita, ma viva. Il 2-0 sugli argentini è la prima dimostrazione convincente post Monaco. Il secondo fattore che premia il lavoro del nuovo allenatore. Lui infatti ha dovuto gestire le scorie della finale di Champions e rinfrescare la squadra. Le prime uscite hanno mostrato problemi, paure e titubanze. Col River invece la musica è cambiata. Si è vista una prestazione più continua, di personalità. Senza timori, senza fantasmi. Una prestazione da squadra che ha imboccato una nuova strada. Da qui si parte per una nuova storia.