Chivu, l’Inter e una luna di miele da prendere con le pinze

Chivu è destinato ad iniziare la sua avventura all’Inter in un clima da luna di miele, in cui tutto va bene, tutto è bello in quanto nuovo. La realtà però è più complessa di così.

LUNA DI MIELE – Lo dico prima in modo che sia chiaro: Chivu non ha alcuna colpa o responsabilità in quello che si sta per scrivere. Semplicemente le cose vanno così, ed è il caso di stare pronti. Per quanto il rumeno sia arrivato totalmente a sorpresa sulla panchina dell’Inter, bisogna rendersi conto che in questo primo periodo vivrà una sorta di luna di miele. Con la stampa e col mondo Inter. Specialmente in caso di buoni risultati nelle prime uscite del Mondiale per Club, ma anche a prescindere. E proprio questo fatto va soppesato nel modo giusto.

COPIONE CHE SI RIPETE – Il copione in casi simili si scrive da solo, sempre uguale o quasi. Chivu si trova a dover prendere il timone di un gruppo bisognoso di una sferzata, per quanto in canoni diversi da quelli abituali tipo un esonero a stagione in corso. Ed è proprio qui che si inserisce la narrazione della luna di miele. Nei primi giorni sarà un profluvio di allenamenti mai visti così, nuova intensità, gruppo rigenerato, risposte uniche e belle speranze. Se poi ci saranno anche riscontri sul campo ancora meglio. Con l’aggiunta ulteriore magari di dichiarazioni dei giocatori di supporto se non proprio entusiasmo per l’approccio del nuovo tecnico, le sue idee, i suoi allenamenti. Attenzione però a credere che tutto questo sia vero.

TARARE GLI ENTUSIASMI – Come si diceva infatti tutto questo fa parte di un copione classico, anzi ormai consumato. Ogni nuovo allenatore è presentato così, non solo all’Inter, e in un certo senso non potrebbe essere altrimenti. Questo, almeno nelle prime uscite, non dice nulla dell’effettivo buon lavoro. Riguarda solo la novità e il bisogno di presentarla come tale. I veri test e le vere risposte per Chivu arriveranno in un altro momento. Sperando comunque si inizi al meglio.