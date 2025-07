Chivu al lavoro ‘diplomatico’: obiettivo permanenza di Calhanoglu all’Inter!

Cristian Chivu è impegnato in un’operazione di convincimento nei confronti di Hakan Calhanoglu, con il chiaro obiettivo di garantirsi la sua permanenza all’Inter. Il punto.

L’IMPEGNO – Per nulla facile è l’inizio del percorso di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter. Il tecnico rumeno, chiamato ad affrontare una competizione probante come il Mondiale per Club senza alcuna previa preparazione, si trova ora a dover fare i conti con un dossier molto complicato che inciderà sul presente e sul futuro del Club nerazzurro. Il riferimento è al corteggiamento del Galatasaray per Hakan Calhanoglu, il quale ha mandato svariati segnali nel senso di una volontà di approdare in Turchia, senza però esporsi esplicitamente e chiaramente in tal senso. Chivu, nel quadro ora tracciato, non nasconde di voler perseguire un approccio diplomatico e persuasivo, con l’obiettivo di far restare il turco in nerazzurro.

Chivu, Calhanoglu, Marotta e Lautaro Martinez: all’Inter occorre un chiarimento generale!

STRADA DA TRACCIARE – Nel caos che caratterizza il momento attuale dell’Inter, l’urgenza primaria è quella di porre Chivu, Calhanoglu e le altre parti coinvolte nelle condizioni di esprimere le proprie posizioni in maniera chiara e puntuale. Solo attraverso un dialogo fondato sulla manifestazione schietta e sincera dei propri dubbi, delle proprie perplessità e dei motivi del proprio disappunto sarà possibile tornare alla situazione pregressa in cui si alimentava il benessere del gruppo nerazzurro.

LA CERTEZZA – L’Inter non può proseguire sulle basi attuali. Occorre gettare semi di armonia e concordia per superare le divisioni e spaccature del presente. Così da tornare a garantire il sereno in casa nerazzurra, elemento imprescindibile per auspicarsi nuovi successi. Chivu, Calhanoglu e le altre parti in gioco lo sanno benissimo. Da qui passa il futuro dell’Inter.