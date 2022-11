Chivu, la sfida con la Juventus fondamentale: la vittoria per risalire

La Primavera di Cristian Chivu, dopo aver concluso la propria fase a gironi in UEFA Youth League contro il Bayern Monaco (vedi tabellino) affronterà la Juventus in campionato. Partita da non sbagliare per continuare la risalita

FONDAMENTALE – Questo l’aggettivo perfetto per descrivere la gara tra Juventus e Inter di Primavera 1, in programma lunedi 7 novembre alle ore 20,30. I nerazzurri sono imbattuti da due giornate in campionato, date la vittoria contro la Fiorentina e il pareggio con il Frosinone nello scorso turno. L’avversario di lunedì è ancora di alta classifica, precisamente la capolista del campionato, attualmente a quota 23 punti. L’Inter, al momento, dista dalla vetta ben 14 punti. La sfida di lunedi sarà quindi importante non tanto per accorciare il distacco -che in ogni caso rimarrebbe considerevole – ma per continuare la risalita iniziata contro la Fiorentina. Adesso per Chivu le armi ci sono: una di queste è Nikola Iliev, che sta attraversando un ottimo momento di forma ed è andato in gol contro il Frosinone. D’altro canto, probabilmente sarà assente Valentin Carboni, che verrà aggregato in prima squadra data l’assenza di Romelu Lukaku. Per Chivu l’impresa è una missione, ma anche un solo punto accompagnato da una buona prestazione potrebbe rilanciare le ambizioni della Primavera nerazzurra.