Chivu indica la via, l’Inter deve percorrerla: un cambiamento d’epoca!

Cristian Chivu è stato scelto come allenatore dell’Inter per attuare quel cambiamento avvertito come non più differibile dalla proprietà Oaktree. Ora dev’essere messo in condizione di renderlo possibile.

LA DECISIONE – Quella di puntare su Cristian Chivu non è stata una scelta banale da parte dell’Inter. La consapevolezza dei nerazzurri, che pervade tanto la proprietà quanto la dirigenza, è quella di essere dinanzi a un momento di transizione, di passaggio dal vecchio al nuovo. Ragioni di opportunità richiedono, per poterlo affrontare in maniera seria ed efficace, di affidarsi a un tecnico giovane e dalle idee innovative. Per interpretare la modernità attraverso la lente di chi sa leggerne le dinamiche e i possibili risvolti futuri.

Chivu scelta consapevole dell’Inter! Ora è necessaria una ‘mano’!

IL SOSTEGNO – La base di partenza comune è quella del modo in cui affrontare il presente, assumendo un atteggiamento attivo per vincere le difficoltà del momento attuale. A ciò, però, deve necessariamente aggiungersi un’altra componente sostanziale, ossia quella del mercato. Solo attraverso le giuste uscite, in difesa e a centrocampo, e i necessari innesti in entrata sarà possibile rendere il cambiamento da “in potenza” a “in atto”. Perché, per quanto le idee siano fondamentali per avviare il processo auspicato, soltanto grazie al “materiale primo” si può condurre il percorso dell’Inter nei giusti binari.

LE SCELTE – Così deve leggersi l’interesse dell’Inter per Giovanni Leoni, 18enne del Parma a cui i nerazzurri vorrebbero affidare le chiavi della difesa. Nonostante l’età e la scarsa esperienza del calciatore italiano, l’Inter è convinta che possa sin da ora reggere il peso del ruolo e del contesto in cui dover operare. A testimonianza della convinzione con cui i nerazzurri credono nel nuovo corso alimentato dall’arrivo di Chivu.