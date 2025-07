Chivu dopo lo “studio” al Mondiale adesso inizia il lavoro vero

Chivu in ritiro inizia il suo lavoro vero all’Inter. Con un vantaggio: poter sfruttare tutti gli elementi visti e studiati al Mondiale per Club.

INIZIO VERO – Con l’inizio del ritiro in casa Inter prende ufficialmente il via l’era di Chivu. Con la preparazione si inizia la nuova stagione. Il mondo nerazzurro volta pagina. Quindi per il rumeno inizia il lavoro vero. Il Mondiale per Club infatti è stato per forza di cose un laboratorio, una prima prova per cui l’ex difensore ha dovuto un po’ arrangiarsi, tra tempi ristretti e infortuni. Ora la musica è diversa. E quel primo assaggio può diventare un aiuto.

Chivu dovrà sfruttare il lavoro fatto negli USA al Mondiale per Club

PRIMO STUDIO DA SFRUTTARE – Il lavoro fatto al Mondiale infatti è una base preziosa. Chivu non arriva al ritiro dell’Inter dovendo partire da zero. Ha già visto i suoi nuovi giocatori, li ha allenati, gli ha parlato, li ha visti in campo. Il primo approccio è superato. Il lavoro in ritiro parte già qualche passo avanti. Anche perché finito il Mondiale il tecnico ha avuto il tempo di riflettere, studiare. Di progettare la sua Inter. Partendo da basi concrete, non da pura teoria. Un vantaggio che va concretizzato subito.