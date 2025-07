Chivu alla prima conferenza ribadisce la sua natura mutevole

Nella prima conferenza della stagione 2025-2026 Chivu ha voluto ribadire la sua idea di calcio. Che parte da una base insolita: non avere un modulo di riferimento.

PRESENTARSI SUBITO – Noi vi avevamo avvisato. Chivu è un allenatore mutevole, che non ha un modulo di riferimento. Ama variare, studiare, trovare soluzioni. Anche all’interno della stessa partita. E proprio questo ha voluto ribadire nella conferenza stampa di presentazione della stagione 2025-2026, rispondendo alle domande sulle sue idee tattiche per la nuova Inter.

NATURA MUTEVOLE – Chivu di fatto ha rifiutato ogni tentativo di inquadramento in uno schema fisso. In primo luogo ha voluto puntualizzare che nella sua visione “i numeri sono solo numeri e rimangono tali, sono i principi quelli che contano”. Parlando poi nello specifico del centrocampo ha detto: “se saranno in due, in tre e in quattro? Questo bisognerà vederlo strada facendo. La mia idea è che in alcune partite saranno in tre, in altre saranno in due. I nomi li sceglieremo in base a quelle che saranno le loro prestazioni durante la settimana e a quello che sarà anche l’avversario”. Il tecnico quindi non ha intenzione di dare un riferimento fisso. Un cambiamento netto rispetto all’era Inzaghi, in cui il modulo era il punto di partenza e solo in occasioni rarissime è stato toccato. Anche se Chivu ha voluto sottolineare che pure il fresco ex non era proprio così integralista come si dice.

Chivu e la svolta da attuare all’Inter

CAMBIAMENTI SEMPRE IN VISTA – “Quando mi riferisco ai numeri, dico che sono solo numeri. Anche nel passato la base di questa squadra è sempre stata il 3-5-2 però in molte partite la costruzione l’ha fatta a 4. In base a come vengono a prenderti, a quello che si legge, a dove vuoi andare a far male. Il calcio di oggi, l’occupazione del campo, è sempre in base a quello che l’avversario ti concede. A volte il 3-5-2 può diventare 3-2-5, 4-2-4, 4-4-2“. Il modulo di partenza è solo un riferimento. Poi bisogna vedere lo sviluppo. In questo Inzaghi variava molto, e Chivu promette di portare avanti la cosa. Non solo quindi varietà di partenza, ma anche in corso d’opera. La chiusura riassume proprio questo: “alleneremo più moduli in questo periodo e cercheremo di essere pronti a cambiare, sia dall’inizio che a partita in corso”. Preparatevi insomma a un’Inter mutevole. All’Inter di Chivu,