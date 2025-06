Chivu cambia l’Inter: nuove idee, giovani e coraggio già al Mondiale per Club

Christian Chivu ha portato subito segnali di discontinuità rispetto al passato: più spazio ai giovani, modulo rinnovato e scelte tempestive. Il nuovo corso nerazzurro è appena cominciato.

DIFFERENZE – Christian Chivu con Il Mondiale per Club sta offrendo le prime immagini del nuovo volto di una nuova Inter, e i segnali di cambiamento rispetto all’era Inzaghi sono già evidenti. A partire da una filosofia più aperta al coraggio, alla sperimentazione e al rinnovamento. La prima svolta è l’impiego convinto di giovani talenti: Chivu ha dato spazio a giocatori come Valentin Carboni e Pio Esposito. Questo segna un’inversione di rotta netta rispetto alla gestione precedente, spesso ancorata agli stessi nomi, anche quando fuori forma. Il tecnico romeno, già vincitore con la Primavera, conosce bene la linfa verde nerazzurra e non ha esitato a metterla alla prova in un contesto internazionale come il Mondiale per Club.

Chivu, l’uomo migliore al momento giusto: il cambio di rotta rispetto all’era Inzaghi

LAVORI IN CORSO – Chivu ha modificato il classico 3-5-2 di Inzaghi per virare su un 3-4-2-1, con due trequartisti a supporto dell’unica punta. Una scelta che ha aggiunto imprevedibilità e dinamismo al gioco, pur mantenendo equilibrio. Colpisce la gestione attiva della partita. A differenza di Inzaghi, spesso criticato per i cambi tardivi e una rotazione eccessiva, Chivu ha dimostrato di intervenire con decisione già nei primi minuti del secondo tempo. Non aspetta il 75’, né si affida ai soliti noti: se qualcosa non funziona, agisce subito, con lucidità e personalità. Il Mondiale per Club ha già fatto intravedere alcuni lati del tecnico che sanciscono una rottura con il passato. È un’Inter che prende in eredità alcuni concetti chiave di Inzaghi, ma allo stesso tempo si è vista un’Inter meno statica e meno ancorata ad un gioco ormai prevedibile. L’Inter di Chivu è ancora un cantiere aperto, ma ha già una direzione chiara: più coraggio, più idee, più futuro.