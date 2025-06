Chivu asseconda la sua natura mutevole: già alla seconda cambia

Tra Monterrey e Urawa Red Diamonds Chivu ha già fatto capire la sua propensione a cambiare le impostazioni della squadra. In particolare riguardo al pressing.

CAMBIAMENTO IN CAMPO – Avevamo avvisato di non dare per definitivo nulla del lavoro di Chivu. Un concetto valido in assoluto vista la sua tendenza a cambiare e sperimentare, ma specialmente a questo Mondiale per Club, che lo vede appena arrivato. Giusto per far capire l’antifona, il tecnico non ha perso tempo: tra la sfida col Monterrey e quella con gli Urawa Red Diamonds ha cambiato subito tattica e idee di campo. Due partite, due modi diversi.

PRESSIONE CARATTERISTICA – In realtà i modi diversi sono stati anche di più, ma concentriamoci su un aspetto specifico. Il tratto caratteristico di Monterrey-Inter è stato il pressing. Chivu in quella partita ha scelto una pressione particolare, asimmetrica, orientata sul lato della palla. Una scelta specifica e nuova. Che nella seconda partita è però andata in soffitta.

NUOVO MODO – Con l’Urawa Red Diamonds infatti l’Inter non ha presentato l’impostazione asimmetrica. Ha pressato, anche alto, ma in modo compatto. Alzando l’intera squadra, senza orientarsi a seconda di dove andava la palla. Una differenza ben evidente. Un’impostazione di base totalmente differente, da una partita all’altra. Chivu non ama stare fermo.