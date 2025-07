Chivu alla prima occasione di peso si scopre conservatore

Inter-Fluminense ha visto Chivu fare scelte conservative a livello di uomini, che poi hanno avuto un riflesso anche in termini di gioco espresso.

SCELTE CONSERVATIVE – Abbiamo detto come Chivu sia un allenatore in perenne movimento, per così dire, che ama cambiare uomini e tattiche. Arrivato però agli ottavi del Mondiale per Club col Fluminense, cioè alla sua prima partita di peso in carriera, si è riscoperto insolitamente conservatore. Sia a livello di scelte che come idee di gioco.

UOMINI CONFERMATI – Partiamo dagli uomini. Tra la sfida col River e quella col Fluminense Chivu ha cambiato solo due giocatori. Acerbi e Pio Esposito hanno lasciato il posto a de Vrij e Thuram. Una scelta di continuità probabilmente fatta per cavalcare l’onda emotiva della vittoria agonica con gli argentini. Che però ha fallito nel suo intento, restituendo una squadra piatta e svagata. Apparentemente incapace di sintonizzarsi davvero sul livello agonistico della partita. Con un problema anche di idee di gioco.

RITORNO AL CLASSICO – La scelta degli uomini infatti ha avuto anche un riflesso nel gioco. I primi passi delle nuove idee di Chivu sono regrediti. Complice anche il gol subito dopo pochi minuti sicuramente è diventato più difficile cercare la verticalità. Ma il pressing alto non ha funzionato. La squadra è tornata a giocare secondo le abitudini. Purtroppo le ultime, quelle attanagliate da lentezza e poche idee. Confermando un timore: coi titolari storici è difficile vedere un cambiamento.