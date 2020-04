Chiesa non rompe, Fiorentina apre. Inter in fila,...

Chiesa non rompe, Fiorentina apre. Inter in fila, pole e prezzi in calo?

Condividi questo articolo

Chiesa è al centro delle discussioni di mercato, tra le aperture della Fiorentina e un’Inter intenzionata a puntare sull’esterno. L’attaccante piace alla società e ad Antonio Conte, ma la Juventus non ha intenzione di indietreggiare, alle sue condizioni. Di seguito le possibili prospettive

GIOIELLO CONTESO – Federico Chiesa e un futuro da decifrare, ma un po’ più vicino all’addio rispetto alla scorsa stagione. La Fiorentina nelle scorse settimane ha chiaramente fatto capire che non tratterrà ulteriormente il calciatore contro la sua volontà. Inter e Juventus restano in primo piano, ma soprattutto i nerazzurri, rispetto a un anno fa, continuano a spingere. In particolare, sembra intenzione di Antonio Conte plasmare il calciatore e completare le sue caratteristiche. Il calciatore intanto non si è esposto sul suo futuro nelle recenti dirette Instagram, confermando la volontà di non rompere con Firenze. Il Coronavirus, però, potrebbe cambiare tutto il mercato e anche questa trattativa. Privilegiati gli scambi e la Viola non potrà pretendere prezzi proibitivi: mesi difficili, ma l’attaccante inizia a pensare al suo futuro.