Chiesa all’Inter a zero dal 2025? Occhio a un possibile problema

Il nome di Federico Chiesa accende sempre di più il mercato, considerando la sua situazione alla Juventus. Una pista calda per l’Inter, che punta a ingaggiarlo a zero dalla prossima stagione. Ma, in quel caso, bisognerebbe fare attenzione a un potenziale problema.

SITUAZIONE DI MERCATO – Ormai scaricato dalla Juventus, come confermato dalle parole di Thiago Motta, Federico Chiesa incendia il mercato. Un nome che fa sicuramente gola, vista la sua situazione. A scadenza di contratto fra esattamente un anno, il nazionale italiano ha reso nota la volontà di non voler rinnovare il suo accordo con il club bianconero. La dirigenza del club torinese lavora chiaramente per evitare di perdere il giocatore a zero, cercando una cessione per una cifra che può attestarsi attorno ai 20-25 milioni di euro. Anche l’Inter osserva la situazione, seppur non per quest’anno. L’obiettivo, infatti, è quello di ingaggiare Federico Chiesa a zero dalla stagione 2025-2026.

Chiesa, l’Inter studia il colpo a zero. Occhio a un possibile problema

PROBLEMA POTENZIALE – Se dovesse andare in porto la strategia dell’Inter, bisognerebbe però fare i conti con un potenziale problema relativo al giocatore. Rimanendo alla Juventus, dove è di fatto fuori dai progetti tecnici del nuovo allenatore Thiago Motta, Federico Chiesa resterebbe di fatto per un anno intero in tribuna. Considerando le sue caratteristiche fisiche e tecniche e il fatto che è reduce da gravi infortuni in passato, il fatto di restare fermo per un’intera stagione consegnerebbe un giocatore ben diverso da quello che l’Inter si aspetta. Un fattore da tenere in considerazione, prima di affondare il colpo a zero.