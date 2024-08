Chiesa-Frattesi, le cifre di un ipotetico scambio folle tra Inter e Juventus

Federico Chiesa piace molto all’Inter e a Simone Inzaghi. Mentre la nuova Juventus di Thiago Motta gradisce Davide Frattesi. Ecco perché da Torino prende quota l’ipotesi di uno scambio sull’asse Milano-Torino che avrebbe del clamoroso. Anche a causa delle cifre che caratterizzano i due calciatori.

SUGGESTIONE PRE-FERIE – La Serie A 2024/25 è sempre più vicina, con l’Inter che inaugurerà la nuova stagione sabato 17 agosto, in casa del Genoa. Ma tutto ciò non ferma le rotative del calciomercato. Che in questo lunedì pre-ferie per molti italiani vede proprio i nerazzurri al centro di una clamorosa ipotesi di mercato assieme alla Juventus: Uno scambio tra Federico Chiesa e Davide Frattesi! Nulla di concreto al momento, a malapena una suggestione nata forse fuori dalle sedi delle due società. Che tuttavia trova un riscontro razionale dal punto di vista tattico (più per i bianconeri). Meno da quello economico, come vedremo nel dettaglio.

DOPPIO BISOGNO – All’Inter serve un attaccante, complice l’inaffidabilità fisica di Marko Arnautovic. E non è un mistero che Chiesa piaccia tantissimo sia a Beppe Marotta sia a Simone Inzaghi. Con il nuovo presidente nerazzurro tentato di fare un colpo gobbo (in tutti i sensi), sottraendo l’attaccante alla Juventus a parametro zero tra un anno. Al tempo stesso Frattesi risponde alle esigenze di interdizione di Thiago Motta. L’Inter preferirebbe tentare l’assalto a Chiesa dopo gennaio 2025, quando l’italiano sarà libero di firmare con qualsiasi club a sei mesi dalla scadenza del contratto. La Juventus non intenderebbe sborsare cifre esose per Frattesi, arrivato in nerazzurro appena un anno fa. E qui subentra l’ipotesi di uno scambio per accontentare tutte le parti in causa. Tuttavia non si possono fare i conti senza l’oste. E le cifre legate ai due calciatori italiane sono molto diverse.

Scambio Chiesa-Frattesi: quanti soldi servono?

CONVENIENZA A SENSO UNICO – Partiamo dal valore del cartellino. A meno di un anno dalla scadenza del contratto, il valore di Chiesa nel bilancio della Juventus è pari a 14,3 milioni di euro (fonte: Calcio e Finanza). Ossia quasi la metà di quello di Frattesi per l’Inter, che ammonta a circa 26,4 milioni dopo il primo anno in nerazzurro. Proporzioni che tuttavia si ribaltano se si parla dello stipendio. L’attaccante classe 1997 percepisce uno stipendio netto di 5 milioni di euro (fonte: capology.com), ossia 9,26 al lordo. Il centrocampista classe 1999 si ferma invece a 2,8 milioni netti (5,19 lordi). Volendo perseguire l’ipotesi dello scambio, la Juventus dovrebbe aggiungere un compenso economico per pareggiare il valore di Frattesi. Mentre l’Inter potrebbe minimizzare l’impatto sul monte ingaggi, trovandosi però con un vuoto importante a centrocampo. Al momento questo scambio risiede esclusivamente nel mondo delle ipotesi, provenienti più dall’opinione pubblica che dai diretti interessati. L’unica certezza è che la Juventus avrebbe una convenienza superiore a quella dell’Inter. Fattore che farà riflettere non poco Beppe Marotta e il suo gruppo di lavoro.