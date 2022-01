Chiamatela LazInter, quanti giocatori con un passato tra le fila aquilotte!

Caicedo si aggrega ad una squadra già ricca di giocatori ex Lazio. Ben sei considerando anche Inzaghi. L’Inter vuole continuare la sua buona tradizione

COLONIA − Chiamatela LazInter. Con l’arrivo di Felipe Caicedo in nerazzurro, i giocatori in casa Inter con un passato tra le fila della formazione biancoceleste salgono a quota cinque, senza considerare lo stesso Simone Inzaghi. L’attaccante ecuadoregno infatti si aggiunge a Samir Handanovic, Stefan de Vrij, Aleksandar Kolarov e Joaquin Correa. Una vera e propria colonia con un passato sulla sponda aquilotta del Tevere che ha arricchito la rosa nerazzurra. Il fiore all’occhiello però è proprio Inzaghi, prima bandiera da giocatore e poi da tecnico per 22 anni complessivi. Lo stesso tecnico piacentino che dal suo approdo in estate ha già riportato sotto la sua corte due fondamentali interpreti della sua ascesa sulla panchina laziale: Caicedo e Correa.

PRECEDENTI − La storia tra Lazio e Inter però non è nata in tempi recenti. Il lungo gemellaggio di mercato (molto più a favore dei nerazzurri) ha portato più favori che grattacapi al club meneghino. Da Pandev a Stankovic, per citare i due nomi più altisonanti, il feeling nerazzurro-celeste rimane uno dei più longevi e redditizi per l’Inter. Questa tradizione è stata confermata anche negli anni più recenti con i due trofei messi in bacheca da protagonisti da Handanovic e de Vrij (più Kolarov uomo spogliatoio). Correa e Inzaghi sono già sulla buona strada (Supercoppa Italiana), la speranza è che anche Caicedo confermi questa buona consuetudine.