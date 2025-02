Chi è Gustavo Sá, il trequartista di qualità che piace all’Inter

Gustavo Sá è l’ultimo centrocampista accostato all’Inter per la finestra estiva di mercato. Il suo profilo ricalca in maniera ideale ciò che viene richiesto da Oaktree per investire in estate.

IL NOME – Gustavo Sá rappresenta un calciatore seguito con molta attenzione dall’Inter in vista della finestra estiva di calciomercato. Il centrocampista lusitano milita nel Famalicão, squadra della Primeira Liga con cui sta trovando sempre più spazio nonostante sia un classe 2004. Proprio quest’ultimo dettaglio rappresenta un fattore che sta incidendo sull’interesse dell’Inter nei suoi riguardi, stante la volontà del fondo Oaktree di rafforzare il nucleo di calciatori giovani e futuribili presente nel club nerazzurro. In tal senso, l’acquisto di Petar Sucic da parte dei meneghini è un’indicazione chiara di tale strategia.

Gustavo Sá: dati e caratteristiche dell’obiettivo dell’Inter

I DATI – Sá ha disputato 22 presenze in questa stagione di Primeira Liga, 21 delle quali partendo da titolare, con 3 gol e 3 assist messi a segno finora. A testimonianza della sua maturità vi è un dato, non secondario, il quale testimonia il grado di maturità già raggiunto dal calciatore portoghese. Il riferimento è al fatto che Sá abbia indossato la fascia di capitano nell’ultimo match disputato dalla sua squadra, contro il Gil Vicente, terminato con il punteggio di 2-0 anche grazie a un suo assist.

LE CARATTERISTICHE – Sá è un centrocampista che fa dell’estro e della fantasia il suo marchio di fabbrica. Tali elementi consentono di associarlo a un altro grande obiettivo dell’Inter per l’estate, quel Nico Paz che sta incantando al Como nella sua prima stagione in Serie A. I nerazzurri stanno cercando un calciatore con queste caratteristiche in vista del raggiungimento dell’obiettivo di sostituire a dovere Henrikh Mkhitaryan nelle prossime stagioni. Il compito da assolvere sarà arduo, dato il peso specifico che l’armeno riveste nel club meneghino. Ma, nel caso di tali trequartisti, la presenza di qualità tecniche importanti e della capacità di agire da collante tra centrocampo e attacco rappresenta un punto di partenza significativo di cui l’Inter terrà conto ai fini della sua scelta definitiva.