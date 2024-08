Chi è Tomas Palacios, il difensore classe 2003 seguito dall’Inter

Tomas Palacios è il nuovo difensore seguito dall’Inter per fare da vice-Bastoni. Ma chi è il giocatore classe 2003? Ecco la risposta ed il profilo completo del giovane.

PROFILO – Tomas Palacios è un giocatore classe 2003 di proprietà del Talleres ma in prestito all’Independiente Rivadavia. È il difensore individuato dalla dirigenza per sostituire il momentaneo stop di Tajon Buchanan causato dalla rottura della tibia durante la Copa America con il Canada. Sarebbe la scelta ideale perché accetterebbe sicuramente di buon grado il ruolo in rosa e perché rispecchia a pieno le caratteristiche richieste dalla proprietà americana Oaktree. Giovane, futuribile e di prospettiva.

Tomas Palacios, le caratteristiche e la carriera

CARATTERISTICHE – Palacios ha giocato 9 partite in questa stagione di Superliga, vale a dire la prima serie dell’Argentina. A queste si aggiungono le 6 gare di Copa de la Liga e l’unica di Copa Argentina. Il giovane 2003 è un punto fermo della sua squadra e tra le sue caratteristiche c’è indubbiamente la fisicità garantita dai suoi 196 centimetri di altezza. Tomas Palacios è un difensore di piede sinistro, che quindi sarebbe perfetto per il ruolo di vice-Bastoni che ricerca la dirigenza dell’Inter. Ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2025 e il prestito finirà nel dicembre del 2024. Con la Nazionale dell’Argentina vanta appena 3 presenze con l’Under-20, l’esordio è arrivato il 4 ottobre 2022. L’ultimo impegno del suo Independiente Rivadavia contro il Boca Juniors lo ha dovuto saltare per somma di ammonizioni.