Chi è Matty Cash, il terzino duttile che piace all’Inter

L’Inter ha sondato il nome di Matty Cash, terzino dell’Aston Villa, in vista di una possibile cessione di Denzel Dumfries nella sessione estiva di calciomercato.

IL PUNTO – L’Inter è consapevole dell’esigenza di non farsi cogliere impreparata in caso di cessione di Denzel Dumfries nella finestra estiva di calciomercato. Per questo motivo, in pieno stile Giuseppe Marotta, la dirigenza nerazzurra sta già lavorando su diversi profili in funzione di un acquisto sulla fascia destra dovuto alla cessione dell’olandese. Tra le idee che si stanno facendo spazio nella società meneghina vi è quella che porterebbe a Matty Cash, laterale polacco dell’Aston Villa.

Cash obiettivo di mercato dell’Inter: esperienza e qualità al servizio di Inzaghi?

IL PROFILO – Cash ha collezionato un interessante bottino in termini di presenze in patria e in Europa nell’ultima stagione. Il terzino polacco ha disputato 29 partite nell’ultima annata in Premier League, condite da 2 reti e 2 assist, cui si associano i 3 gettoni in FA Cup e gli 11 in UEFA Conference League. In quest’ultima competizione, nella quale il suo Aston Villa si è fermato alla semifinale uscendo contro l’Olympiakos poi vincitore del torneo, il terzino ha anche siglato una rete.

LE CARATTERISTICHE – Cash rappresenta un profilo generalmente molto apprezzato dai tecnici. A caratterizzarlo, infatti, è una duttilità che gli consente di coniugare con efficacia la fase difensiva e quella offensiva, oltre a una certa predisposizione al gioco corale che di sicuro non dispiace a un allenatore come Simone Inzaghi. Il suo apporto in avanti avrebbe come base su cui attecchire quella del contributo negli ultimi metri, con la sua propensione in fase di rifinitura che potrebbe ricoprire un ruolo importante nell’Inter inzaghiana.