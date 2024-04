Chi è Mancuso, il giovane dell’Inter aggregato alla Prima Squadra! Talento promettente

L’Inter si prepara al derby contro il Milan, che domani potrebbe sancire la vittoria matematica del ventesimo scudetto. Sul campo di allenamento, con la Prima Squadra, Simone Inzaghi ha valutato anche il giovane talento Matias Mancuso: andiamo a scoprire di chi si tratta.

GIOVANE TRA I GRANDI – Nel mezzo del lavoro incessante per preparare il derby di lunedì contro il Milan, in casa Inter c’è spazio anche per valutare i giovani talenti del vivaio nerazzurro. Uno in particolare, che ha rubato gli occhi di Simone Inzaghi negli ultimi tempi. Si tratta di Matias Mancuso che, nella giornata di ieri, ha preso parte all’allenamento ad Appiano Gentile insieme alla Prima Squadra. Non la prima volta per lui, che nel vivaio nerazzurro sta, come detto, decisamente impressionando.

Chi è Matias Mancuso, centrocampista dell’Inter col vizio del gol

GIOVANILI – Centrocampista italo-uruguayano di 17 anni (classe 2007), Matias Mancuso ha iniziato la sua carriera all’Inter con l’Under 16, salvo passare quasi subito all’Under 17, con cui è sceso in campo la prima volta nel dicembre del 2022, all’età di 15 anni, giusto per far capire quanto stia bruciando le tappe grazie al suo talento. Nell’Under 17 il giovane centrocampista ha disputato 31 partite in totale, con 6 gol e 3 assist all’attivo. Di questi, in questa stagione sono 20 presenze, 4 gol e 2 assist. Ma non solo: Mancuso ha già debuttato anche con la Nazionale Italiana: 6 presenze nell’Under 16 e 4 presenze nell’Under 17.

VIZIO DEL GOL – Mancuso è un centrocampista con il vizio del gol, dunque, come visto dai numeri presentati nel paragrafo precedente. Il che ricorda un altro giocatore del vivaio nerazzurro come Giovanni Fabbian, che sia in Serie B con la Reggina, che in Serie A con il Bologna, sta mostrando doti realizzative non indifferenti grazie ai suoi inserimenti. L’Inter si coccola Mancuso, che in stagione ha bruciato ulteriormente le tappe con 4 presenze anche in Under 18, dove ha raccolto però solo alcuni scampoli di partita. Il futuro sembra essere luminoso per il giovane talento, il che è mostrato anche dalla sua ultima presenza (non la prima) di un allenamento importante come quello di ieri, in vista di un derby che potrebbe essere storico.