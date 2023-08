Chi è Bento, nuovo obiettivo di mercato dell’Inter: caratteristiche e costi

Bento Matheus Krepski (questo è il nome completo), è il nuovo portiere accostato al mercato dell’Inter. La dirigenza nerazzurra continua a lavorare per Yann Sommer, ma valuta giustamente anche altri profili giovani e talentuosi come nel caso del giovane classe 1999 di proprietà dell’Athletico Paranaense .

NUOVO OBIETTIVO – Bento è l’ultimo giocatore accostato all’Inter, in continua ricerca di non uno, ma ben due portieri dopo l’addio di Samir Handanovic e André Onana (oltre Alex Cordaz e Ionut Radu). Si tratta di un portiere brasiliano di 24 anni cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Athletico Paranaense, dove milita attualmente nella massima serie brasiliana. Si tratta di uno dei profili più interessanti se si parla, appunto, di portieri. L’Inter sonda il terreno, e valuta il possibile acquisto da secondo di Yann Sommer, o in sostituzione dello svizzero. Bento ha già una reputazione importante in Brasile, avendo attirato l’interesse anche il Commissario Tecnico verdeoro Ramon Menezes, anche se fin qui non lo ha mai convocato.

BENTO NUOVO NOME: CARATTERISTICHE E COSTI

Ecco nello specifico chi è Bento, il nuovo portiere accostato all’Inter. Alto 189 centimetri per 94 kg, ha fatto il suo debutto assoluto con la maglia dei rossoneri nel novembre del 2020. Nato a Coritiba, Bento è arrivato all’Athletico Paranaense nel 2013, sei anni dopo è stato promosso in prima squadra dall’allenatore Tiago Nunes. Da quel momento, il numero 24 ha vinto la Copa Sudamericana (nel 2021) e il Campeonato Paranaense (nel 2019 e 2020). Con il club brasiliano ha già giocato 44 partita nel 2023. Gran portiere di stazza, ciò nonostante è molto reattivo soprattutto con le gambe. Come un vero brasiliano che si rispetti, Beto è abile anche nella costruzione dal basso con i piedi, anche se resta da migliorare l’uscita dai pali in presa sicura. Il suo prezzo si aggira tra i 7 e i 10 milioni di euro, e ha già attirato l’interesse di diversi top club europei come Barcellona e Benfica. L’Athletico Paranaense vorrebbe cedere il giocatore mantenendo una percentuale sulla rivendita (circa il 20%).