Cherki lascerà il Lione in estate. Perché l’Inter dovrebbe pensarci

Rayan Cherki ha comunicato di voler chiudere la sua esperienza al Lione al termine di questa stagione. L’Inter, sulla base di vari fattori, potrebbe prendere seriamente in considerazione l’idea di un suo acquisto.

LA NOTIZIA – Rayan Cherki non proseguirà la sua avventura al Lione, che dura da ben 15 anni, dopo questa stagione. A comunicarlo è stato proprio il calciatore francese, il quale si è così espresso al termine della sfida vinta dal Lione contro l’Angers per 2-0: «Penso sia stata la mia ultima partita con il Lione, ma mantengo un po’ di prudenza. So cosa ho vissuto la scorsa estate e le difficoltà che ho attraversato. Vedremo dove mi porterà il vento. Sono fiero di ciò che ho fatto per questo club». L’Inter, consapevole di una serie di elementi favorevoli alla causa del transalpino, potrebbe inserirlo nel suo taccuino per il calciomercato estivo.

Cherki è presente e futuro. I fattori che l’Inter deve considerare per trattare col Lione

PROFILO TECNICO – Cherki è stato indicato come il miglior dribblatore di questa stagione di Ligue 1, un elemento per nulla banale se rapportato alla situazione attuale dell’Inter. Quella nerazzurra è infatti una delle squadre che dribblano meno in Europa, motivo per cui si sta spingendo per l’acquisto di calciatori estremamente qualitativi come Luis Henrique e Nico Paz. L’ingaggio di Cherki si inserirebbe idealmente in questo quadro, potendo garantire delle doti tecniche non marginali alla compagine allenata da Simone Inzaghi. Non solo funambolico, il francese si è anche distinto per un apporto G/A stagionale di 31, a testimonianza della bontà del suo contributo in fase offensiva. Un’altra dote che lo rende un’ideale alternativa a Nico Paz.

PROFILO ECONOMICO – A poter indurre l’Inter a considerare seriamente l’acquisto di Cherki è anche il tema economico. Il francese, infatti, ha una clausola rescissoria intorno ai 25 milioni di euro. Un prezzo alla portata di una società, come quella nerazzurra, che ha ora la possibilità di investire cifre importanti sul mercato grazie allo straordinario percorso condotto in Champions League. Il fattore economico, dunque, si associa a quello tecnico nel definire i contorni di una trattativa che all’Inter potrebbe trarre giovamento sotto diversi punti di vista.