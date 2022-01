Chelsea-Tottenham è Lukaku vs. Conte: per i due ex Inter vale come una sconfitta

Chelsea-Tottenham è la sfida infinita di questo 2022 inglese ma a gioire è solo la squadra di Lukaku… senza i gol del centravanti belga. Per Conte nuova sconfitta contro il collega Tuchel. I tempi dell’Inter sono ormai un ricordo sbiadito per i due grandi ex nerazzurri

SFIDA TRA EX – Spettacolo a Londra ma gioisce solo il Chelsea di Thomas Tuchel, che vince 2-0. Decisive le reti di Hakim Ziyech (47′) e Thiago Silva (55′). I dieci minuti di blackout a inizio ripresa costano il KO ad Antonio Conte, che si è ritrovato per la terza volta in questo mese contro il suo “pupillo” Romelu Lukaku dopo l’addio (arrivederci?) all’Italia. Per i due ex nerazzurri il Derby di Londra è di certo da dimenticare. Di nuovo. Continua il digiuno di Lukaku, a secco di gol in Premier League in questo avvio di 2022. Sono già tre le partite senza reti. Proprio come i zero gol contro il Chelsea di Conte in questo 2022. Di buono c’è la ritrovata titolarità nonostante Tuchel non si ancora ampiamente soddisfatto delle sue prestazioni. Per quanto riguarda Conte, il 2-0 per mano del suo ex Chelsea è un risultato pesante. Si tratta della terza sconfitta su tre contro Tuchel, dopo le due in coppa. Per il suo Tottenham, comunque, è la prima sconfitta in campionato dal 30 ottobre. La strada è quella giusta. Certo, all’Inter, insieme, era tutta un’altra cosa…