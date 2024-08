Chelsea-Inter è stato il match delle conferme: tre giocatori in cattedra!

L’amichevole tra Chelsea e Inter, conclusasi con il punteggio di 1-1, ha rappresentato l’occasione per consentire a tre calciatori nerazzurri di dimostrare, ciascuno a suo modo, il proprio valore nella rosa interista.

TRE ECCELLENZE – L’ultima amichevole estiva giocata dall’Inter contro il Chelsea, e terminata per 1-1, ci ha detto qualcosa in più sullo stato di forma di Yann Sommer e Marcus Thuram. I due calciatori, reduci dagli Europei disputati in Germania, sono tornati da qualche settimana a disposizione di mister Simone Inzaghi in vista del match d’esordio nella Serie A 2024-2025 contro il Genoa. Se c’era qualche dubbio riguardo la loro condizione, quando manca meno di una settimana alla sfida con il Grifone, le prestazioni dello svizzero e del francese lo hanno fugato in maniera assoluta.

Sommer e Thuram, ma non solo: Chelsea-Inter certifica lo step di crescita di Bisseck!

NON UNA SORPRESA – Un altro calciatore che ha dimostrato di poter reggere impegni probanti, dato il suo splendido periodo di forma, è sicuramente Yann Bisseck. Ciò che colpisce del tedesco è la capacità di contraddire quanto ci si potrebbe aspettare tenendo conto dei dati reali che lo riguardano. Nello specifico, abbiamo a che fare con un classe 2000 che si muove in campo con la personalità di un veterano (come dimostrato dall’azione del gol di Marcus Thuram da lui avviata con una percussione partita dalla metà campo dell’Inter). Ma non solo, l’altro dato emblematico è rappresentato dall’atletismo e dall’accelerazione di cui dispone pur essendo alto 1,96.

IL FUTURO – Meglio non porre limiti rispetto ai margini di crescita del calciatore acquistato nella scorsa estate dall’Aarhus, nello scetticismo di chi pensava che non potesse essere adatto ai parametri difensivi imposti dal calcio italiano. Dopo una sola stagione, invece, con il suo rendimento Bisseck ha non solo dimostrato di saper reggere le aspettative, ma ha anche creato i presupposti per far sognare i tifosi riguardo le sue potenzialità future. Con un valore di mercato decisamente impennato rispetto ai 7 milioni per cui è stato acquistato nel 2023.