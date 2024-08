Chelsea-Inter, Inzaghi chiede gli straordinari a tutti – SM

L’Inter scenderò in campo oggi contro il Chelsea: da lunedì invece la testa sarà rivolta alla prima uscita in Serie A contro il Genoa al Marassi. I nerazzurri, a Londra, dovranno sistemare alcune cose.

DIFESA – Simone Inzaghi e l’Inter, nel pomeriggio di oggi, scenderanno in campo a Londra per l’ultima uscita pre-stagionale contro il Chelsea. Una partita particolare per il tecnico piacentino che dovrà sistemare alcuni tasselli importanti in vista della prima giornata di Serie A contro il Genoa nel prossimo weekend. Come raccontato da Sport Mediaset nella puntata odierna, l’Inter dovrò fare tanta attenzione alla retroguardia. La stessa difesa che nelle ultime due uscite – ancor di più contro l’Al Ittihad – che non ha funzionato lasciando qualche scoria pericolosa in vista dell’esordio in campionato. Proprio per questo, Simone Inzaghi dovrà spiegare meglio ai suoi i movimenti da rispettare in campo.

Thuram, qualche richiesta in più

RICHIESTE – Allo stesso tempo però, in attesa del rientro di Lautaro Martinez – rimasto a Milano insieme ad Hakan Calhanoglu – Inzaghi chiederà gli straordinari a Marcus Thuram. Il francese, che sta rientrato in forma, guiderà l’attacco di questo pomeriggio contro i Blues. Proprio per questo Simone Inzaghi sta chiedendo al francese di giocare sempre più vicino alla porta: questa l’occasione di mettere in campo le richieste del tecnico che per l’anno nuovo avrà a disposizione un terzo attaccante, Mehdi Taremi, che potrà fare da co-titolare insieme a Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

