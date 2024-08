Chelsea ancora ‘ingolfato’, ma buon test per l’Inter! Ultima amichevole

L’Inter si prepara a chiudere il suo pre-campionato estivo con un test di prestigio contro il Chelsea, domenica 11 agosto alle 16:00 ora italiana, allo Stamford Bridge. La squadra di Enzo Maresca non è partita bene in questo pre-campionato ma l’amichevole resta di prestigio. Ecco cosa aspettarci dalla sfida contro gli inglesi.

ULTIMO TEST – Chelsea-Inter arriva a una settimana dall’inizio della Serie A, dove i nerazzurri faranno il loro debutto sabato 17 agosto contro il Genoa. Questo match rappresenta l’ultima opportunità per Simone Inzaghi di mettere a punto la sua squadra in vista dell’inizio della stagione, ma anche un’importante verifica contro una formazione di alto livello internazionale. In casa Inter, c’è grande attenzione sul rendimento della squadra dopo un’estate caratterizzata – fortunatamente – da non troppi movimenti di mercato in uscita e da una condizione fisica tutta da verificare dopo la stagione passata, gli impegni estivi dei Nazionali e i duri carichi di lavoro. L’amichevole contro il Chelsea sarà un banco di prova ideale per misurare il livello di preparazione della squadra, specialmente contro una formazione abituata a competere ad alti livelli in Europa.

Chelsea-Inter (ultima) amichevole di prestigio, cosa aspettarci

NON AL MEGLIO – Dall’altra parte, il Chelsea si presenta all’appuntamento in una fase di transizione sotto la guida del nuovo tecnico Enzo Maresca. Il tecnico italiano, alla sua prima esperienza sulla panchina dei Blues, ha ereditato una squadra che lo scorso anno ha chiuso la Premier League al sesto posto, garantendosi un posto nei preliminari di UEFA Conference League. L’estate del Chelsea è stata segnata da risultati altalenanti nelle amichevoli: dopo un pareggio per 2-2 contro il Wrexham e una pesante sconfitta per 4-1 contro il Celtic, i londinesi hanno ritrovato la vittoria battendo 3-0 il Club America. Tuttavia, le successive sconfitte contro Manchester City (4-2) e Real Madrid (2-1) hanno evidenziato come Maresca abbia ancora del lavoro da fare per trovare la giusta quadratura.