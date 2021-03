Che formazione avrebbe schierato Conte senza il rinvio di Inter-Sassuolo?

L’Inter prima classifica in Italia nel 2021 è stata fermata solo a gennaio dalla Sampdoria (sconfitta), dalla Roma e dall’Udinese (pareggio) e ora… dal Covid-19. La formazione-tipo di Conte vince da otto partite consecutive ma in Inter-Sassuolo sarebbe stata così stravolta come si dice?

FORMAZIONE VIRTUALE – Gli amici del complotto stanno esagerando con il motivetto del “campionato falsato” (vedi focus), ignorando i reali motivi del rinvio di Inter-Sassuolo, inizialmente prevista per domani. Alla luce delle ultime positività ufficializzate, e in attesa dei controlli previsti oggi per scongiurare l’espandersi del focolaio Covid-19 (vedi articolo), una domanda è legittima. E ovviamente provocatoria. Quale formazione avrebbe schierato Antonio Conte senza il rinvio di Inter-Sassuolo? In attesa di (a questo punto inutili) aggiornamenti, la probabile formazione allo stato attuale delle cose non sarebbe altro che la seguente. Diciamo tutt’altro che “scarsa”.

INTER (3-5-2): 97 Radu; 95 Skriniar, 13 A. Ranocchia (C), 95 A. Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 R. Lukaku, 10 Lautaro Martinez.