Che fine ha fatto Kevin Zefi? E non se lo chiede solo l’Inter adesso

Kevin Zefi è finito praticamente nel dimenticatoio dopo un’estate lontano sia dall’Inter sia dai riflettori ma senza ottenere quanto sperato. Il futuro del giovane talento nerazzurro è ancora in bilico, ma del presente – tra fin troppe incognite – sembra non interrogarsi più nessuno…

TALENTO “DISPERSO” – A quasi tre mesi dall’operazione alla spalla sinistra, perfettamente riuscita, di Kevin Zefi si sono perse le tracce. Il classe 2005 irlandese non figura nell’elenco consegnato dall’Inter Under-19 per il Campionato Primavera 1 TIM. Di conseguenza, Zefi non fa parte della nuova Inter di Cristian Chivu, che deve fare a meno della sua potenziale stella in rosa. I numeri di maglia dell’Inter Primavera sono già stati assegnati e quello di Zefi non c’è. In realtà il “suo” 35 (ultimo numero utilizzato con Chivu, ndr) è ancora libero ma cambia poco. Zefi non è a “Interello”, non è a Milano e non è Italia. Che fine ha fatto il talentino irlandese dopo l’infortunio? La situazione diventa a dir poco confusa, non solo a causa del calciomercato. La chiusura della finestra estiva anche in Inghilterra fa saltare, di fatto, l’operazione imbastita (unilateralmente?) ormai da mesi con il Newcastle, che ha messo Zefi sulla lista dei talenti da mettere sotto contratto. Il progetto del Newcastle riguarda il Settore Giovanile, almeno inizialmente. E infatti c’è chi è sorpreso dal non vedere ancora Zefi nella rosa del Newcastle Under-21, ovvero la seconda squadra che gioca in Premier League 2 (Campionato Riserve, ndr). E all’Inter vige il silenzio… Ma perché la situazione Zefi assume i contorni del mistero? Proviamo ad aggiungere altri “dettagli”.

Non solo l’Inter spiazzata dalle (non) novità

PROGETTO NEWCASTLE – Kevin Zefi ufficialmente è ancora sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2024 ma di fatto è un ex. A tal punto che c’è chi lo considera già sotto contratto con il Newcastle, che in realtà – proprio come l’Inter – non ha mai annunciato nulla a riguardo. Evidentemente l’arrivo del coetaneo e connazionale Cathal Heffernan dal Milan, a una settimana dalla chiusura del mercato estivo, ha confuso ulteriormente le acque intorno a Zefi. L’ex centrale difensivo rossonero è già protagonista da titolare con la maglia del Newcastle U21, Zefi – ovviamente – no. Un po’ come successo in estate con Sandro Tonali (sì) e Nicolò Barella (no) per la Prima Squadra… E ancora, a sorpresa il 18enne nerazzurro non figura nemmeno nella lista dei convocati dell’Irlanda Under-19 per i prossimi impegni in calendario. Altro dettaglio che in Patria fa notizia, sorprende e alimenta il mistero intorno a Zefi. Probabile che non abbia ancora recuperato al 100% dall’infortunio e basterebbe comunicarlo con trasparenza. Ma allo stesso tempo è difficile convocare un calciatore che, ufficialmente, non si sta allenando con il proprio club. In Irlanda si parla tanto del futuro di Zefi, in Inghilterra anche (troppo) del suo presente ma in Italia no. Come finirà questa vicenda? Il finale della storia, tra Zefi e l’Inter, sembra già scritto…

Kevin Zefi sulla scia del “modello” Iliev via dall’Inter

FINALE SCONTATO? – Il finale non prevede nulla di nerazurro, purtroppo. Un po’ come successo al “predecessore” Nikola Iliev, classe 2004 bulgaro in prestito al CSKA 1948 di Sofia. Zefi come Iliev ha fretta di lasciare l’Inter per dribblare la stagione in Primavera 1 e accelerare i tempi d’ingresso nel calcio dei grandi. Più facile farlo grazie al (ricco…) palcoscenico inglese anziché aspettare la chiamata giusta in Italia. Rifiutate alcune opzioni in prestito in Serie A (Frosinone ed Hellas Verona, ndr), Zefi dopo due anni in Italia si presenta come il tipico talento anglofono che non riesce ad ambientarsi altrove. Arrivare alla rescissione consensuale del contratto con un tesserato 18enne per liberarlo sarebbe assurdo ma non impossibile, perché non si fanno “prigionieri” nel mondo del calcio giovanile. Nel caso in cui non si possano accelerare così i tempi, bisognerebbe aspettare il mercato di gennaio per riprendere la trattativa sull’asse Inter-Newcastle. Sperare in un dietrofront dello “scontento” Zefi sembra troppo ambizioso per l’Inter, che guarda già oltre e aspetta per far luce sulla vicenda. Perdere per strada un altro talento grezzo, sui cui è stato fatto un investimento in verde età per bruciare la concorrenza, dà sempre fastidio ma non fa quasi più notizia ormai: l’Inter sta perdendo fiducia e interesse nel nuovo ha fretta di avanzare. Ma presto sarà il 18enne Zefi a dover dare la sua versione, in caso di addio…