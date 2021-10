Champions League terminata, ora inizia ufficialmente Inter-Juventus

La due-giorni di Champions League si è conclusa con due vittorie e due sconfitte per le squadre italiane. Milan e Atalanta hanno raccolto zero punti dalle trasferte contro Porto e Manchester United. Tre punti per Inter e Juventus. Che ora possono iniziare la loro sfida.

SETTIMANA CALDA – Finiti gli impegni di Champions League nel migliore dei modi, può ufficialmente iniziare Inter-Juventus. La settimana si è già scaldata con le dichiarazioni di Leonardo Bonucci prima (vedi articolo) e di Arturo Vidal poi (vedi articolo), mitigata leggermente dagli impegni europei. Due vittorie che fanno arrivare le due compagini nel migliore dei modi al big match di San Siro in programma sabato sera. Anche se la forma in campionato dei bianconeri nelle ultime gare è leggermente migliore rispetto a quella dell’Inter.

Inter-Juventus, conto alla rovescia iniziato

BIG MATCH – Simone Inzaghi e Massimiliano Allegri fanno la conta dei giocatori che avranno a disposizione per Inter-Juventus. Entrambi i tecnici sono consapevoli che si tratta di una partita è sempre vietato sbagliare. Il tecnico nerazzurro recupera tutti i suoi giocatori, compresi Stefano Sensi (vedi focus) e Hakan Calhanoglu (vedi articolo). Trovando così altre due alternative a centrocampo, dove anche Arturo Vidal si sta candidando per una maglia da titolare dopo l’ultima convincente prestazione (con gol). In attacco disponibili anche Alexis Sanchez e Joaquin Correa, rimasto a riposo contro lo Sheriff per non essere appunto rischiato in vista di Inter-Juventus. Allegri recupera invece Mathijis de Ligt e Alvaro Morata, titolari già ieri contro lo Zenit (vedi articolo). Ma dovrà fare probabilmente a meno di Paulo Dybala. Inter-Juventus è già iniziata.