Champions League, semifinali: Inter osserva per tornare alle notti europee

Come sottolineato nella giornata di oggi, l’Inter è ufficialmente qualificata alla prossima Champions League (vedi articolo). Quale migliore occasione, dunque, delle semifinali di stasera e domani per sognare il ritorno di grandi notte europee a tinte nerazzurre?

VOGLIA DI EUROPA – Real Madrid-Chelsea e PSG-Manchester City. Sono queste le due semifinali della Champions League 2020-2021, che inizieranno proprio questa sera. Proprio in concomitanza della qualificazione aritmetica dell’Inter alla prossima edizione della più importante competizione europea per club. La voglia di tornare a vivere grandi nottate come questa è grandissima, specialmente considerando che i miglioramenti di questa stagione (proprio dopo l’eliminazione dalla fase a gironi di quest’anno) stanno dando ai nerazzurri una dimensione più europea (vedi focus).

NOTTI NERAZZURRE – L’Inter ha bisogno di quattro punti per avere la certezza matematica del grande obiettivo di questa stagione. Che porterebbe la squadra in prima fascia nel sorteggio della prossima Champions League. L’attesa di rivivere grandi notte europee a tinte nerazzurre è tanta, specialmente dopo aver assaggiato il sogno Europa League lo scorso anno, interrottosi contro il Siviglia in finale. Insomma, questa sera sarà un’altra occasione per prendere appunti in casa Inter. Per lavorare, migliorare e sperare – perché no, magari già dalla prossima stagione – di tornare a vivere delle grandi notti europee a tinte nerazzurre. Per ora, godiamoci lo spettacolo.