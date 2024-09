Champions League ai nastri di partenza: Inter al sicuro con quale punteggio?

La Champions League 2024-2025 sta per iniziare, con l’Inter attesa dal difficile confronto con il Manchester City di mercoledì 18 settembre. Ma quale punteggio può mettere al sicuro i nerazzurri per gli ottavi?

LO SPETTACOLO – La Champions League è uno degli obiettivi dell’Inter di Simone Inzaghi. Nello specifico, come dimostrato anche dal turnover effettuato in occasione dell’ultima sfida con il Monza pareggiata con il risultato di 1-1, la squadra nerazzurra intende ottenere un risultato importante nella competizione europea per eccellenza. I meneghini ambiscono non solo a fare meglio dello scorso anno, in cui sono usciti agli ottavi di finale a causa della sconfitta contro l’Atlético Madrid ai calci di rigore, ma anche a provare a replicare il percorso svolto due anni fa con la sorprendente finale di Champions League contro il Manchester City.

Champions League 2024-2025: funzionamento, punteggi e previsioni future

LO SCENARIO – Un gruppo di esperti ha effettuato delle stime relative al punteggio approssimativamente necessario per poter avere la sicurezza di passare alla fase successiva della Champions League. Il range fissato da questi ultimi oscilla tra un minimo di 14 e un massimo di 18 punti. Ciò significherebbe, in quest’ultimo caso, ottenere 5 vittorie e 3 pareggi. Considerando la difficoltà di alcuni match che l’Inter dovrà affrontare, tra cui il Manchester City e il Bayer Leverkusen in trasferta, l’idea di conseguire 6 vittorie e 2 sconfitte può rappresentare l’alternativa efficace per il conseguimento del risultato sperato. Ossia del passaggio agli ottavi senza passare per gli spareggi.