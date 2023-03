Champions League, tre italiane ai quarti: curioso dato sull’Inter

Dopo 17 lunghi anni sono tre le squadre italiane qualificate ai quarti di finale della Champions League. Con un curioso dato che lega le altre due proprio all’Inter.

TECNICI NERAZZURRI – È sicuramente un motivo di grande orgoglio per tutto il calcio italiano avere tre squadre come Inter, Napoli e Milan ai quarti di finale di Champions League. Un traguardo che non veniva raggiunto da ben 17 anni (vedi articolo), quando nell’edizione 2005-2006 l’Italia aveva portato ai quarti di finale della competizione le due milanesi e la Juventus (quest’anno fuori ai gironi per mano di Benfica e PSG). Riguardo alla stagione in corso, va sottolineato anche un curioso dato che lega Napoli e Milan ai nerazzurri. Che riguarda in particolar modo gli allenatori. I due tecnici Stefano Pioli e Luciano Spalletti hanno infatti proprio un passato recente all’Inter, rendendo leggermente più “nerazzurri” questi quarti di finale di Champions League.