Champions League, dalla fine a un nuovo inizio: obiettivo Inter!

Questa sera Real Madrid e Borussia Dortmund si giocheranno la finale di UEFA Champions League, che sarà a suo modo storica visto che è l’ultima con il formato attuale. Dal prossimo anno si inizierà con un formato nuovo, con un grande obiettivo per l’Inter.

ULTIMO ATTO – Si chiude questa sera la UEFA Champions League, con la finale in programma tra Borussia Dortmund e Real Madrid nel bellissimo scenario di Wembley, a Londra. Un’edizione che ha visto l’Inter uscire alla lotteria dei rigori durante gli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Spagnoli, poi, eliminati proprio dalla squadra allenata da Terzic che questa sera si gioca un trofeo a suo modo storico. Esatto, perché si tratta dell’ultimo atto della competizione per come la conosciamo ora, dal momento che dalla prossima stagione sarà tutto un altro formato.

Nuova Champions League, il grande obiettivo dell’Inter

PIÙ PARTITE – Un girone unico, con squadre divise in fasce. L’Inter sarà testa di serie e, come tutte le altre partecipanti, disputerà due partite in più (otto, in totale) rispetto a quanto fatto fino a ora. Anche per questo per affrontare la prossima Champions League servirà una rosa adatta e, in questo senso, la dirigenza si sta già muovendo. Specialmente con i due colpi a parametro zero Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, che portano esperienza in campo internazionale e portano le loro qualità come alternative di altissimo livello.

OBIETTIVO – Dopo aver conquistato la seconda stella grazie al ventesimo scudetto di quest’anno, l’obiettivo per l’Inter il prossimo anno sarà fare di nuovo un grande percorso in Champions League. Come quello dello scorso anno, possibilmente, con l’arrivo in finale contro il Manchester City. Con la speranza che sia naturalmente con un esito diverso. Ecco quindi come sono da leggere le notizie dei rinnovi di Lautaro Martinez a 9 milioni più bonus e di Nicolò Barella, oltre alla determinazione della nuova proprietà Oaktree di non cedere nessun big. Conti a posto, certo, ma anche risultati sul campo. Perché proprio grazie alla Champions League possono arrivare quegli introiti che possono dare una grande mano a mantenere i bilanci a posto. E di aumentare il valore del club.