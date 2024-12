Champions League: classifica e scontri diretti chiave, Inter osserva

La Champions League entra nel vivo con la nuova classifica aggiornata ma gli ultimi scontri diretti in calendario saranno fondamentali e non solo per la Top-8 a cui punta l’Inter. Focalizziamoci sulle partite più importanti per definire l’ambito passaggio agli Ottavi di Finale

MILANO – Il passo falso dell’Inter a Leverkusen complica la qualificazione nella Top-8 della UEFA Champions League ma più che altro per il cammino fatto dalle altre. La squadra di Simone Inzaghi abbandona il secondo posto, superata dal Barcellona (15), che adesso è l’unica a poter davvero insidiare l’infallibile capolista Liverpool (18). A quota 13 punti si trova di tutto e di più per completare l’attuale Top-8: le inglesi Arsenal e Aston Villa insieme alle francesi Brest e Lilla fanno compagnia proprio alla tedesca Bayer Leverkusen con l’Inter al “terzo posto extra large”. Gli scontri diretti della settima e penultima giornata (s)chiariranno la situazione. Soprattutto per quanto riguarda i punti necessari per restare nella Top-8. Ne serviranno davvero altri quattro, solo tre o addirittura sei su sei? Occhio, però, a tutti gli altri scontri diretti ancora in calendario.

Scontri diretti protagonisti delle ultime due giornate di Champions League

CHAMPIONS LEAGUE – L’Inter a gennaio sarà ospite dello Sparta Praga (4) e chiuderà il suo girone a Milano contro il Monaco (10) dopo aver giocato non meno di dieci-undici partite in mezzo. Sei punti in palio ma i primi tre potrebbero già essere decisivi se dovessero esserci importanti passi falsi alle spalle. Riflettori puntati su tutte quelle partite che separano le squadre di non più di tre punti. Ad esempio: Atletico Madrid-Bayer Leverkusen (un punto, ndr) e Monaco-Aston Villa (3). Il piatto forte della prossima giornata sarà PSG-Manchester City (1) ma non per la Top-8 bensì per evitare l’eliminazione. Clamoroso! La mina vagante della Champions League si chiama Club Brugge (10). Superato il penultimo ostacolo, l’ultima giornata potrà offrire importanti dentro-fuori, come quello di Brest-Real Madrid (4) per la Top-8. L’Inter osserverà interessata, anche perché Inter-Monaco (3) oggi può essere considerato scontro diretto. Ecco perché Sparta Praga-Inter è importante ma Monaco-Aston Villa forse anche di più. Forse, ma sì.

CLASSIFICA TRE IN UNA – Di seguito l’attuale classifica della UEFA Champions League 2024/25 ma scaglionata nei tre mini “raggruppamenti” (1-8 con l’Inter, 9-24 e 25-36).

Top-8 Champions League: Liverpool a punteggio pieno, Inter in classifica sul “podio” ma a pari punti con altre cinque

1. Liverpool 18

2. Barcellona 15

3. Arsenal 13

4. Bayer Leverkusen 13

5. Aston Villa 13

6. INTER 13

7. Brest 13

8. Lilla 13

Scontro diretto in calendario: Liverpool-Lilla (7ª giornata).

Spareggi Champions League: quattro punti separano le altre sedici che puntano gli Ottavi di Finale ma anche extra Top-8

9. Borussia Dortmund 12

10. Bayern Monaco 12

11. Atletico Madrid 12

12. Milan 12

13. Atalanta 11

14. Juventus 11

15. Benfica 10

16. Monaco 10

17. Sporting Clube de Portugal 10

18. Feyenoord 10

19. Club Brugge 10

20. Real Madrid 9

21. Celtic 9

22. Manchester City 8

23. PSV Eindhoven 8

24. Dinamo Zagabria 8

Scontri diretti in calendario: Club Brugge-Juventus, Feyenoord-Bayern Monaco (7ª giornata); Dinamo Zagabria-Milan, Juventus-Benfica e Manchester City-Club Brugge (8ª giornata).

Chi rischia di salutare l’Europa come le ultime tre dopo il girone: ultima chiamata ma soprattutto per il PSG

25. Paris Saint-Germain 7

26. Stoccarda 7

27. Shakhtar Donetsk 4

28. Sparta Praga 4

29. Sturm Graz 3

30. Girona 3

31. Stella Rossa 3

32. Salisburgo 3

33. Bologna 2

34. Lipsia 0 *

35. Slovan Bratislava 0 *

36. Young Boys 0 *

Scontri diretti in calendario: Sturm Graz-Lipsia, Stoccarda-PSG e Young Boys-Stella Rossa (8ª giornata).

* Già eliminate dalla Champions League in quanto impossibilitate a entrare nella Top-24 pur facendo sei punti in due partite.