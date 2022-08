Champions League, le avversarie dell’Inter: la cenerentola Viktoria Plzen

Inter nel gruppo C di Champions League con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen (vedi tabellone completo). La cenerentola del gruppo sono proprio i cechi. Qui il focus

CHAMPIONS LEAGUE, LE AVVERSARIE DELL’INTER: IL VIKTORIA PLZEN

Dopo i focus su Bayern Monaco (vedi articolo) e Barcellona (vedi articolo), tocca anche quello sulla cenerentola del gruppo C il Viktoria Plzen. La squadra ceca, allenata da Michal Bilek, è arrivata ai gironi di Champions League addirittura partendo dalla seconda fase di qualificazione. Il Plzen ha battuto in sequenza: Helsinki, Sheriff Tiraspol (avversari dell’Inter la passata stagione) e per ultimo il Qarabag. Il Viktoria Plzen si trova al momento a quota sette punti nel campionato ceco a meno due dalle rivali più agguerrite Slavia e Sparta Praga. La squadra di Bilek può giocare sia con la difesa a quattro che a tre, quest’ultima schierata nella vittoria per 2-1 contro il Qarabag nella gara di ritorno. Si tratta dunque di una squadra molto duttile e malleabile che vede in Kliment e Chory i suoi uomini di maggior estro. Proprio Kliment è arrivato nell’ultima sessione di mercato a zero dal Wisla Cracovia.