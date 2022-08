Chalobah talento difensivo giovane, moderno e completo, ecco i suoi dati

Cosa sa fare Trevoh Chalobah? Il difensore nel mirino dell’Inter è un classe ’99 che si distingue per la sua capacità di unire doti fisiche, difensive e capacità di gestire il pallone.

OPZIONE PER LA DIFESA – Tra le opzioni per la difesa dell’Inter sta prendendo forza la candidatura di Trevoh Chalobah. Difensore visto praticamente ovunque sulla linea o anche centrocampista, il classe 1999 è un giocatore moderno, capace di coniugare doti fisiche (alto 1,90, ma anche rapido e veloce) e capacità di gestire il pallone. La sua esperienza col calcio dei grandi è iniziata nel 2018-2019. Dopo due stagioni in Championship nel 2020-2021 arriva il Lorient a fargli fare le ossa in una lega di primo livello. Così torna al Chelsea. E gioca. Nel 2021-2022 le sue presenze totali sono 30, per un totale di 2335 minuti, con 4 gol. E a questo periodo si riferiscono i dati di FBref che andremo a vedere. Come fatto per Akanji.

DIFENDERE E ATTACCARE – Chalobah come detto è un giocatore duttile, capace di coprire più ruoli tra difesa e centrocampo. Ma il suo ruolo ideale attualmente sempre sulla destra della difesa a tre, dove può unire istinti difensivi e offensivi partendo con spazio. In primis specifichiamo che l’inglese originario della Sierra Leone sa difendere. Ecco i suoi dati, che su FBref sono sempre in confronto a tutti gli altri difensori:

Può e deve migliorare nella cosiddetta difesa in avanti, quella che porta pressione, ma nei tackle e nell’uno contro uno è già un elemento decisamente efficace. Ma il giocatore del Chelsea si distingue per le sue doti in possesso palla. In particolare, è straordinario per conclusioni e gol:

Insomma, al ragazzo piace tirare pur partendo da difensore. Ed è efficace nelle sue conclusioni. Vediamo quindi come se la cava palla al piede.

I PASSAGGI – Nei passaggi Chalobah ha una sola debolezza, sui lanci lunghi:

Come si vede è un giocatore abituato a gestire molti palloni. E lo fa bene. Su corta e media distanza è già abituato ad esprimersi ad alto livello. Gli manca il gioco lungo. Come conferma anche la tabella sulla tipologia di passaggi:

Cambi di gioco e passaggi alti sono i due dati più bassi. Si nota anche come il destro sia il suo piede preferito, tanto da non usare praticamente mai il sinistro. Chiudiamo questa carrellata coi dati in possesso:

Chalobah è bravo a farsi vedere e quindi è già abituato a toccare molto il pallone, ma in una zona di campo abbastanza alta per un difensore. Inoltre è molto abile a risalire il campo palla al piede sfruttando anche il dribbling, fondamentale in cui è molto efficace. Insomma difensore sì, ma con una spiccata propensione al gioco e alla fase offensiva. Un progetto di braccetto di destra molto intrigante.