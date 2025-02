Castro il ‘vice Lautaro Martinez’. Inter è certa del suo valore!

Santiago Castro sta vivendo la stagione della definitiva maturazione al Bologna di Vincenzo Italiano: l’Inter lo studia con attenzione, vedendo in lui l’ideale vice Lautaro Martinez.

IL PUNTO – Santiago Castro, obiettivo di mercato dell’Inter, è uno degli attaccanti più interessanti di questa stagione di Serie A. Il calciatore argentino, sotto la guida di Vincenzo Italiano, si sta consacrando come un leader del reparto offensivo del Bologna, dimostrando di essere in grado di assumere con personalità la guida del nucleo offensivo del club rossoblù. Ciò si inserisce nel quadro di una rinnovata efficacia in zona gol, con 15 G+A messi a segno nella prima parte di stagione con la squadra emiliana.

Castro come Lautaro Martinez? L’Inter ha una convinzione

DOTI IMPORTANTI – Di Castro spicca la personalità con cui affronta ogni partita da lui disputata, a prescindere dal livello dell’avversario che si trova di fronte. Come Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, il numero 9 del Bologna non ha mai il timore di chiamare la sfera per guidare l’azione offensiva della propria squadra, aiutando in fase di costruzione per poi provare a farsi trovare pronto al momento della finalizzazione. Le sue caratteristiche si sposano in maniera indubbia con i meccanismi di gioco del tecnico Simone Inzaghi, il quale chiede alle proprie punte di offrire un contributo significativo al momento della creazione dell’azione offensiva.

LA STRATEGIA – L’Inter ha, per questi motivi, individuato in Castro l’ideale vice-Lautaro Martinez, ossia quel calciatore in grado di interpretare un ruolo rimasto sostanzialmente scoperto negli anni di Inzaghi sulla panchina del club nerazzurro. Né Joaquin Correa né Alexis Sanchez sono infatti riusciti a svolgere tale delicata funzione, con costanza, quando chiamati a sostituire a dovere il capitano nerazzurro. Data la continuità con cui Castro sta giocando ad alti livelli, e considerata la sua futuribilità, l’auspicio dell’Inter è di poter affondare in maniera decisiva il colpo per il classe 2004. Consapevole di poter avere tra le mani un nuovo gioiello in salsa argentina da consegnare alla sapiente opera di Inzaghi.