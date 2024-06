Cash al posto di Dumfries? Un altro problema per Inzaghi!

Matty Cash è il nome uscito nelle ultime ore per la fascia destra dell’Inter. Con Simone Inzaghi ci sarebbe però un problema relativo al ruolo del giocatore dell’Aston Villa, visionato per sostituire Denzel Dumfries.

SOLUZIONE? – Matty Cash è il nuovo nome, oltre Dan Ndoye del Bologna, che l’Inter sta visionando per coprire la fascia destra. Il giocatore viene dall’Aston Villa e strutturalmente non è proprio simile a Denzel Dumfries. Conta 185 centimetri di altezza, ma non ha lo stesso fisico imponente dell’olandese. La differenza più grande riguarda però il ruolo. Cash ha giocato 46 partite in questa stagione sempre da terzino destro di una difesa a quattro.

PROBLEMA – Acquistare Cash vorrebbe dire passare ancora dai mesi di praticantato che Simone Inzaghi riserva ad ogni esterno. È successo con Robin Gosens, è successo anche con Tajon Buchanan per ultimo. Cash non ha l’abitudine di giocare da quinto di fascia, soprattutto non ha le capacità offensive che vengono richieste dall’Inter. Inzaghi dovrebbe lavorarci pesantemente per porre le basi almeno di un quinto. Denzel Dumfries non rinnova ancora. Nonostante le sue parole d’amore la situazione è in stallo, per questo la dirigenza lavora alle alternative. Cash, ad oggi, non può essere una di queste.