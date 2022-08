Casadei in uscita dall’Inter: pro e contro di una cessione molto chiacchierata

Casadei è molto vicino al Chelsea. I Blues pagheranno la cifra richiesta dall’Inter per assicurarsi le prestazioni del giovane centrocampista nerazzurro. Ecco i pro e i contro di una cessione che, in attesa di annunci ufficiali e dettagli, sarà sicuramente molto discussa.

I PRO – Cesare Casadei è vicinissimo al trasferimento al Chelsea (vedi aggiornamento). Il centrocampista classe 2003, reduce da una grandissima stagione con la formazione nerazzurro Under-19 in Primavera (vedi premio), volerà a Londra per 15 milioni di euro più 5 di bonus. Se le cifre dovessero essere queste, allora la dirigenza dell’Inter potrebbe aver realizzato un piccolo capolavoro. Poter ricavare fino a 20 milioni per un giocatore che non ha mai messo piede in Prima Squadra è sicuramente raro. E può essere un bene. Soprattutto perché quei soldi permetteranno all’Inter di far respirare un po’ il bilancio. E magari di tentare l’affondo per quel difensore centrale mancante che brama da tempo Simone Inzaghi (vedi video).

Casadei dall’Inter al Chelsea: dai pro ai contro

I CONTRO – La cessione di Casadei potrebbe aver ripercussioni negative per il futuro nerazzurro. Se il Chelsea è disposto a offrire una cifra così alta per un primavera, è probabile che abbia visto nel ragazzo un potenziale molto alto. Non sarebbe la prima volta che l’Inter lasci partire dei giovani promettenti. Vedasi le carriere di Philippe Coutinho e Nicolò Zaniolo, anche quest’ultimo ceduto prima di far debuttare in Prima Squadra. La sensazione è che i nerazzurri siano obbligati a lasciar partire Casadei per questioni finanziarie. E questo è un bene per il presente ma nel futuro potrebbe portare la dirigenza a mangiarsi le mani per aver lasciato partire un potenziale top player. Oltretutto, non è prevista alcun tipo di recompra nell’accordo. L’Inter lo perderà definitivamente. Solo il tempo dirà se questa operazione sarà stato un capolavoro o un disastro. Nel frattempo, l’Inter è pronta a registrare un’importante plusvalenza e Casadei a volare in direzione Londra. Una cessione già molto discussa, necessaria ma azzardata.