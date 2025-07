Carnesecchi e addio Sommer? L’Inter contempla anche un’altra opzione!

Il futuro dei pali nerazzurri è in discussione. Yann Sommer potrebbe lasciare Milano e l’Inter prende in considerazione l’idea Marco Carnesecchi. Sullo sfondo, però, c’è anche un altro scenario.

SARÀ ADDIO? – Fino a qualche giorno fa Yann Sommer sembrava una delle – poche – certezze della nuova Inter di Cristian Chivu. L’irruzione del Galatasaray al tavolo delle trattative estive di mercato ha cambiato tutte le carte in tavola, mettendo in dubbio la permanenza a Milano del portiere svizzero. Il club nerazzurro, infatti, non sembra determinato a chiudere le porte all’estremo difensore, probabilmente anche per via della sua età anagrafica e delle direttive societarie incentrate sullo ‘svecchiamento’ della rosa. Chi aiuterebbe nel raggiungimento di questo obiettivo è Marco Carnesecchi, che di anni ne ha 25 (appena compiuti, il 1° luglio).

Sommer cede il posto a Carnesecchi? Triplice valutazione dell’Inter per i pali nerazzurri

TRIPLICE SCENARIO – Il portiere classe 2000 dell’Atalanta fa gola all’Inter, che dai rumors di mercato delle ultime ore sembra poter muoversi in questa direzione. Non vi è ancora un affondo concreto, ma una semplice valutazione – dal punto di vista economico e tecnico – di un eventuale piano che scatterebbe in caso di partenza di Sommer. Sullo sfondo, però, resta un’altra soluzione, che all’Inter alletta maggiormente. Si tratta di Gianluigi Donnarumma, l’ex portiere del Milan insistentemente accostato ai colori nerazzurri negli ultimi mesi. Per molti questo può definirsi solo una semplice suggestione di mercato, quasi un sogno, addirittura. Ma non è detto che possa essere solo questo, considerando che il futuro dell’estremo difensore italiano non è ancora definito, per via dei negoziati sul rinnovo di contratto col PSG ancora in corso. Più scenari restano aperti, compreso quello di vedere ancora Sommer proteggere i pali dell’Inter la prossima stagione.