Carlos Augusto, i tempi di recupero dopo l’infortunio: due date

Carlos Augusto dopo i primi accertamenti effettuati questa mattina presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano dopo l’infortunio, lo staff medico dell’Inter ha stabilito che il recupero del brasiliano richiederà cautela, rendendo la sua disponibilità nelle prossime sfide piuttosto incerta. Ecco quando potrebbe tornare.

CALENDARIO DIFFICILE – Carlos Augusto è stato costretto a fermarsi a seguito di un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra, riportato durante la vittoria per 1-0 contro lo Young Boys in Champions League. Dopo gli esami strumentali svolti questa mattina, possiamo già ipotizzare, più o meno, quelli che saranno i tempi di recupero dopo l’infortunio. L’Inter si trova infatti in un ciclo di partite fondamentali, con un calendario fitto di impegni. Domani, i nerazzurri affronteranno la Juventus nel big match delle 18:00, una sfida cruciale per la classifica di Serie A. Seguiranno poi l’Empoli nel turno infrasettimanale e il Venezia il 3 novembre, con l’obiettivo di mantenere il ritmo in campionato. Tre giorni dopo, il 6 novembre, sarà la volta dell’Arsenal in Champions League, un incontro delicato per l’equilibrio del gruppo. La striscia intensa si concluderà il 10 novembre contro il Napoli, altra big del campionato, prima della pausa per le Nazionali.

Infortunio Carlos Augusto, quali saranno i tempi di recupero?

DUE DATE – Lo staff medico dell’Inter, consapevole dell’importanza di queste partite, sta lavorando per permettere a Carlos Augusto di tornare disponibile il prima possibile dopo l’infortunio, puntando in particolare al match contro il Napoli. Tuttavia, i tempi di recupero per un risentimento ai flessori richiedono attenzione: forzare il rientro potrebbe compromettere il recupero e allungare ulteriormente l’assenza. Per questo motivo, risulta più probabile che il brasiliano venga preservato fino alla sosta, garantendo così un ritorno in piena forma dopo la pausa. In attesa di ulteriori aggiornamenti, sarà Federico Dimarco l’incaricato a giocare a sinistra, in attesa di nuovi sviluppi riguardo il recupero di Tajon Buchanan.