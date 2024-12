Carlos Augusto sorpresa delle ultime due gare! Un dato lo conferma

Carlos Augusto è a tutti gli effetti una delle note positive del mese di dicembre dell’Inter. Un dato lo conferma dall’ultima settimana di partite dei nerazzurri.

PRECEDENTI – La stagione di Carlos Augusto non è iniziata sugli stessi livelli dello scorso anno. Questo è comunque un discorso relativo, perché tutti i giocatori dell’Inter hanno reso meno nei primi mesi dell’anno. Forse per i numerosi impegni estivi, forse per la pancia piena dopo lo Scudetto della seconda stella. A partire dal pareggio con la Juventus tutto è cambiato, soprattutto i risultati e i numeri. Carlos Augusto si è reso assoluto protagonista soprattutto nell’ultima settimana di partite. Il brasiliano ha avuto meno spazio prima a causa degli infortuni che lo hanno fermato. La condizione fisica non era delle migliori e gli stop hanno imposto a Simone Inzaghi di utilizzare solamente Federico Dimarco.

Carlos Augusto, un dato interessante!

DATO – Le ultime tre partite di Carlos Augusto spiegano le migliorie del brasiliano sotto il punto di vista fisico. Lazio, Udinese e Como sono un grandissimo punto per ripartire e riprendersi un ruolo da co-titolare sulla fascia sinistra. Sia da difensore centrale o braccetto che da esterno della medesima zona di campo. Un dato conferma la crescita: Carlos Augusto ha segnato due gol nell’ultima settimana. Sì, proprio colui che ne aveva fatti zero nell’anno e mezzo da giocatore dell’Inter in Serie A. Prima aveva segnato solo in Coppa Italia contro il Bologna agli ottavi di finale di dodici mesi fa. Con Lazio e Como si è esaltato e la rete l’ha trovata sia da esterno che da braccetto. La sua duttilità è preziosa per Inzaghi, questi ultimi giorni hanno restituito un altro giocatore all’allenatore.