Carlos Augusto si conferma in Sparta Praga-Inter: decisivo!

Carlos Augusto si è confermato nuovamente nella partita tra Sparta Praga e Inter. L’esterno sorprende e sta diventando un titolare a tutti gli effetti per Simone Inzaghi.

CONFERMA – Carlos Augusto ha lasciato il segno anche in Sparta Praga-Inter nonostante sia entrato a 20 minuti dalla fine. L’esterno ha fatto il suo ingresso per Federico Dimarco, che al 72′ non ne aveva più per continuare. I risultati sono stati ottimi e l’1-0 finale dell’Inter porta la firma anche di Carlos Augusto. Il motivo nello specifico va trovato al minuto 94, quando il calciatore è stato decisivo in un’azione pericolosa degli avversari.

Carlos Augusto difensore acquisito per Inzaghi! Protagonista

DIFESA – Carlos Augusto non è importante solamente da esterno, ma anche da difensore per Simone Inzaghi. Il calciatore lo ha dimostrato ancora ieri in UEFA Champions League. Al minuto 94 ha chiuso una potenziale occasione in area di rigore che poteva diventare un gol beffardo per i nerazzurri. Tutti sono rimasti a guardare e hanno peccato in una disattenzione grave, sul secondo palo l’ex Monza ha seguito l’azione e chiuso con un intervento da difensore navigato. Successivamente ha anche avuto la forza di proseguire palla al piede e subire il fallo per chiudere definitivamente la partita. Dopo l’Empoli il brasiliano si conferma e ora diventa a tutti gli effetti un titolare a disposizione di Inzaghi. Sempre affidabile!