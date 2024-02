Carlos Augusto, cambio di ruolo e doppia alternativa a sinistra

In Lecce-Inter di questa sera, Carlos Augusto è una delle possibili scelte di turnover di Simone Inzaghi. Non sulla fascia, dove giocherà Federico Dimarco titolare, ma in difesa al posto di Alessandro Bastoni. Lasciando, poi, una doppia alternativa sulla catena di sinistra.

ALTERNATIVE – Alessandro Bastoni verso un turno di riposo in Lecce-Inter e, con l’infortunio di Francesco Acerbi, sarà Carlos Augusto a prendere il suo posto in difesa dal primo minuto. Questo porta Federico Dimarco a partire dal primo minuto a sinistra. In caso di cambi a gara in corso, Simone Inzaghi potrà poi fare affidamento su due alternative differenti. La prima, il passaggio di Carlos Augusto sulla fascia al posto di Dimarco e l’ingresso di Bastoni. La seconda vedrebbe, invece, un nuovo impiego di Tajon Buchanan e – come nella gara contro la Salernitana – di nuovo sulla fascia sinistra. Insomma, una delle fortune dell’Inter di Inzaghi è la duttilità di molti elementi della rosa, che portano a numerose alternative dal primo minuto e a gara in corso. Specialmente in casi di emergenza come quello che riguarda questo Lecce-Inter.