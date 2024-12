Carlos Augusto recupera per Inter-Parma? Inzaghi e le sue idee

Carlos Augusto potrebbe recuperare per la partita tra Inter e Parma di venerdì alle ore 18.30. Simone Inzaghi segue le sue idee, un altro sarà lasciato forse a riposo.

ALLENAMENTI – Dopo il giorno di riposo concesso da Simone Inzaghi ieri l’Inter ha ricominciato quest’oggi gli allenamenti. Edoardo Bove sta meglio, l’incubo potenziale vissuto a Firenze è ormai superato anche per i giocatori nerazzurri. Tra i tesserati della squadra meneghina in dubbio per Inter-Parma rimangono Carlos Augusto e Francesco Acerbi. Il difensore, nonostante abbia fatto oggi una parte dell’allenamento in gruppo, sarà lasciato a riposo per recuperare al 100% e non avere ricadute tra Bayer Leverkusen e Lazio.

Carlos Augusto e le sue condizioni

RIENTRO – Carlos Augusto è più avanti rispetto ad Acerbi e molto probabilmente sarà convocato per la partita contro il Parma. Il motivo fa riferimento all’assenza anche di Benjamin Pavard sulla destra, che impone a Matteo Darmian di rimanere su quella fascia. Avere Carlos Augusto a sinistra vorrebbe dire avere un’alternativa sia per Alessandro Bastoni che per Federico Dimarco, entrambi senza un vice in questo momento. Il brasiliano ha grandi responsabilità, deve assolutamente riprendere i ritmi e ricominciare ad essere importante per Inzaghi. L’allenatore si fida e da venerdì darà le sue dimostrazioni.