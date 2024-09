Carlos Augusto pronto a sdoppiarsi in Monza-Inter: due necessità

Mentre gli impegni con le nazionali si avviano al loro termine, prosegue la preparazione per la prossima gara di campionato. In Monza-Inter c’è un Carlos Augusto pronto a partire da titolare e a ‘sdoppiarsi’ in due ruoli, per coprire due necessità.

DOPPIO RUOLO – Carlos Augusto scalda i motori e si prepara a vestire la maglia da titolare in Monza-Inter, la sua prima di questo inizio di stagione. Il fatto che parta da titolare è fuori discussione, dal momento che sulla catena di destra è l’unico giocatore ad aver riposato durante la sosta per le nazionali e ad aver lavorato con Simone Inzaghi e i compagni rimasti ad Appiano Gentile nelle ultime due settimane. Il tutto alle porte di un trittico che vedrà la trasferta contro il Manchester City al debutto in UEFA Champions League e il derby contro il Milan a San Siro. Inevitabile, quindi, che il brasiliano scenda in campo dal primo minuto. Così com’è inevitabile il fatto che dovrà ‘sdoppiarsi’, andando a ricoprire un doppio ruolo.

Carlos Augusto jolly a sinistra, due ruoli in vista di Monza-Inter

NECESSITÀ – Carlos Augusto dovrà infatti permettere di tirare il fiato sia a Federico Dimarco sulla fascia, sia ad Alessandro Bastoni come terzo di sinistra. Al momento l’ipotesi più probabile è che il brasilano parta proprio da titolare in Monza-Inter al posto di Dimarco, andando poi a coprire il posto di Bastoni a gara in corso. Troppo presto, infatti, per gettare nella mischia il nuovo arrivato Tomas Palacios, che ha sì lavorato ad Appiano Gentile durante la sosta, ma deve ancora entrare nei meccanismi della squadra e soprattutto ambientarsi al campionato italiano.