Carlos Augusto più utile che mai: pedina non banale per l’Inter!

Carlos Augusto si sta rivelando una pedina molto utile per l’Inter di Simone Inzaghi. E si candida ad una maglia dal 1′ contro l’Udinese.

UTILISSIMO – Per fortuna che c’è Carlos Augusto. Il recupero del brasiliano si sta rivelando più fondamentale che mai. Il suo apporto nelle ultime partite, dopo il rientro, per sostituire Federico Dimarco (qui per le ultime) è stato decisamente positivo e determinante per l’Inter. A Bergamo, ad esempio, ha sbloccato lui il match scudetto contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, trovando l’incornata giusta ad inizio secondo tempo. Non solo. Infatti, anche contro il Monza, gara in cui è entrato dopo il primo tempo, ha contribuito alla grande rimonta della squadra di Simone Inzaghi, dando brio sulla fascia sinistra e spingendo come un matto. Insomma, Carlos Augusto si sta rivelando più utile che mai. E ciò lo si deve anche alla sua importantissima duttilità. Caratteristica che Inzaghi potrà sfruttare anche dopo la sosta nel primo match utile contro l’Udinese.

La duttilità di Carlos Augusto e in Inter-Udinese ancora titolare!

GARANZIA – Complice la squalifica di Alessandro Bastoni, Carlos Augusto giocherà nuovamente titolare, con Dimarco, che a meno di sorprese, prenderà posto sulla fascia sinistra. L’ex giocatore del Monza è tanto considerato da Simone Inzaghi e i suoi numeri lo confermano. Il brasiliano ha messo a referto trentuno presenze stagionali per un totale di 1590 minuti complessivi. Presenze condite da tre gol e quattro assist tra Serie A e Champions League. Per questo finale di stagione così fitto di impegni servirà l’apporto di tutti. E da questo punto di vista, Carlos è un’assoluta certezza.