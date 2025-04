Carlos Augusto in modalità infermabile. Arma in più per l’Inter!

Carlos Augusto è uno dei calciatori dell’Inter che meglio si stanno disimpegnando nel 2025. Il rendimento del brasiliano lo rende un valore aggiunto per entrambe le fasi di gioco.

CRESCITA COSTANTE – Carlos Augusto è un giocatore sempre più centrale nell’Inter di Simone Inzaghi. Grazie alla sua inclinazione al sacrificio e al lavoro quotidiano, il calciatore brasiliano ha dimostrato di potersi ritagliare uno spazio molto importante nella squadra allenata dal piacentino. Come sottolineato da Inzaghi al termine di Inter-Cagliari, l’ex Monza è infatti un “calciatore straordinario” che svolge un lavoro significativo in entrambe le fasi di gioco grazie alla sua grande duttilità.

Carlos Augusto, il futuro all’Inter è estremamente chiaro

LA PRESTAZIONE – Nel match contro il Cagliari, Carlos Augusto è spiccato per l’attenzione in fase difensiva e la partecipazione al gioco della squadra. A dimostrazione della sua capacità di essere protagonista sia nel difendere che nel costruire gioco, rappresentando così una pedina utilissima per il tecnico Inzaghi. Di seguito il dato sui palloni recuperati da parte dei nerazzurri, con particolare riferimento ai tre calciatori dell’Inter che hanno sottratto più volte la sfera ai propri avversari (in 3 occasioni): tra di essi figura proprio il brasiliano, insieme ad Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella.

IMPORTANZA DEFINITA – Non vi è dubbio che, grazie al suo rendimento stagionale, Carlos Augusto si sia garantito un futuro da protagonista in maglia Inter. Che sia da braccetto o esterno sinistro, il brasiliano è in grado di rappresentare un elemento di sicuro affidamento nell’interpretazione delle due fasi. Non solo: grazie alla crescente fiducia acquisita, Augusto sta mostrando di poter offrire anche dinamismo e frizzantezza alla manovra offensiva della sua squadra. Costituendo una pedina utile sotto tanti punti di vista per il tecnico Inzaghi.